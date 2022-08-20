Проще идти с бабочкой, чем делать узлы? Как легко и быстро завязать галстук — лайфхак

Если тебе трудно завязывать галстук, еще и рядом никого нет, мы рассказываем, как завязать галстук с пошаговой инструкцией. Попробуй наши способы.

Как завязать галстук: пошаговая инструкция

Самый простой способ завязать галстук — кучерский узел. Его придумали лондонские наездники, чтобы им было теплее.

Потом он настолько понравился британским денди, что этот узел стал популярным по сей день.

Сейчас также смотрят

Галстук размести на шее изнанкой к рубашке. Широкий край должен быть слева. Накинь широкий край на узкий и сделай оборот. Сделай еще один оборот вокруг узкого конца — сверху. Широкую часть заведи вверх, протяни через шейную петлю. Рабочий край пропусти в сформировавшуюся нижнюю петлю и тяни вниз, придерживая узел. Отрегулируй галстук по длине.

Если тебе нравится классика, можешь выбрать узел Виндзор. Его назвали в честь британского аристократа герцога Виндзорского. Он считал этот узел наиболее оптимальным.

Узел Виндзор немного сложнее, но удобен, потому что его можно ослабить, оттянув вниз.

Перекрести края галстука так, чтобы широкая часть была сверху. Перекресток нужно будет придерживать дальше. Под узким краем пропусти широкий, надень в шейную петлю, образовавшуюся под воротником рубашки. Широкий край продень под узким и вытяни налево, а затем снова протягивай через шейную петлю, но уже с другой стороны. Подкорректируй треугольник по плотности. Широкий край опрокинь горизонтально, формируя переднюю часть узла, затем через шейную петлю выведи его вверх. Широкий край протяни еще раз в петлю, сформированную под воротничком, и втяни его в узел.

Образовавшийся узел затягивай так, как тебе удобно.

Ранее мы рассказывали, как отстирать белые носки.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!