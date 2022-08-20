Проще идти с бабочкой, чем делать узлы? Как легко и быстро завязать галстук — лайфхак

Если тебе трудно завязывать галстук, еще и рядом никого нет, мы рассказываем, как завязать галстук с пошаговой инструкцией. Попробуй наши способы.
Самый простой способ завязать галстук — кучерский узел. Его придумали лондонские наездники, чтобы им было теплее.
Потом он настолько понравился британским денди, что этот узел стал популярным по сей день.
Если тебе нравится классика, можешь выбрать узел Виндзор. Его назвали в честь британского аристократа герцога Виндзорского. Он считал этот узел наиболее оптимальным.
Узел Виндзор немного сложнее, но удобен, потому что его можно ослабить, оттянув вниз.
Образовавшийся узел затягивай так, как тебе удобно.
Ранее мы рассказывали, как отстирать белые носки.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!