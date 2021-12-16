Новорічні традиції різних країн, які тебе здивують

Ну що ти вже прокачав свій новорічний настрій? Можеш ділитися позитивними вібраціями з оточуючими?

А, можливо, тобі набридли всі ці ялинки, чобітки та сніговички? Що ж, ми тут саме для цього.

Якось, коли ми в редакції готували незчисленний матеріал про головне свято зими, то заговорили про святкові традиції в наших родинах.

Як виявилося – у кожного вони різні. І всі ми проживаємо в Україні. А уяви як різняться українські традиції з іншими країнами!

Чехія

Наприклад, чи знав(-ла) ти, що в Чехії люблять в Новий рік гадати на майбутнє на яблуках.

Ти здивуєшся: “На яблуках? Геть не зимовий фрукт”. Але кажуть, якщо розрізати яблуко навпіл і побачити ідеальну зірку в ядрі – то рік буде успішним. Якщо зірка крива, то чекай біди.

Хей, не поспішай бігти різати яблука, послухай ще один факт.

Німеччина

От німці впевнені, що Санта Клаус катається не на оленях, а на віслючку. Так, не дивуйся. Саме тому діти кладут собі до чобітків сіно, щоб пригостити тваринку та отримати подарунок взамін.

Таких традицій в різних країнах існує багато. Ми пропонуємо тобі відгадати, яка традиція якій країні належить.

Хо-хо-хо, з прийдешніми святами!!!

Ну і не забувай, що пройнятися атмосфеою Нового року можна через фільми. Відразу подумав(-ла) про Сам удома?

Щеб пак! Це найпопулярніший святковий фільм. Пропонуємо тобі пройти тест на знання фільму Сам удома.