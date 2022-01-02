Щороку передивляєшся Сам удома, але як уважно? Давай перевіримо

Грудень — саме час створювати собі святковий настрій та переглядати новорічні фільми.

А що ж іще робити, крім того, як їсти вже другий, а то й третій кілограм мандарин та дивитися “новорічну класику”?

Сиділи ми такого зимового вечора у редакції, тішилися першому снігу, слухали знамениту пісню Френка Сінатри й думали, який новорічний фільм дивилися чи не всі люди у світі.

Зійшлися на тому, що це Сам удома. Якщо хтось не дивився, то сюжет все одно знає, адже не знати історію малого Кевіна неможливо.

Тож ми вирішили перевірити, як наша аудиторія знає цей найпопулярніший новорічний фільм.

Навіть якщо не дивився(-лась), проходь тест та перевір свою інтуїцію.

Цікаві факти

До речі, хочемо розповісти тобі кілька цікавих фактів про зйомки цього фільму.

Пам’ятаєш момент, коли Кевін знаходить фото дівчини свого брата База та кривиться? Насправді ж на фото хлопчик. Режисер фільму сказав, що висміювати у такий спосіб дівчинку — просто жахливо.

Ну і ще такий цікавий факт про фільм у фільмі. Те кіно про гангстерів, що Кевін дивився в першій частині, — вигадане. Короткі кадри були зняті спеціально для Сам удома.

А ще хочеться сказати, що новорічний кіномарафон — це найкращий спосіб провести час із родиною чи друзями.

Перед переглядом або ж після можна влаштувати невеличку вікторину та розіграти символічні призи.

А якщо ваша компанія ніяк не може обрати один фільм, ви можете вдатися до традиційного жеребкування.

Якщо тобі набридла вся “новорічна класика”, то хочемо нагадати, що раніше Олександр Педан порадив серіали для перегляду з підлітками.