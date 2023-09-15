Від умов проживання до бажання повертатися додому: результати опитування українців в Європі

З початку повномасштабного вторгнення мільйони українців виїхали за кордон. Тисячі повернулися додому, хтось постійно їздить в Україну й назад, а хтось ще ні разу не повертався.

Чим довше триватиме війна, тим складніше може бути повернути українців додому. Але ми не можемо ставити життя на паузу зараз. Тому українці продовжують працювати, навчатися та жити у різних країнах світу.

Лабораторією Rating Lab провела опитування серед українців у Європі для дослідження Соціологічної групи Рейтинг, щоб дізнатися, як вони живуть за кордоном.

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Тривалість перебування у Європі

За даними опитування, понад половина українців перебувають у Європі близько року — 59%. Тобто це перша група міграції на початку повномасштабного вторгнення, серед цих людей найбільше тих, хто виїхав зі Сходу та столиці України.

8% респондентів перебувають в Європі близько півроку, 4% — кілька місяців. Тут переважають люди, які виїхали з Півдня, зокрема, через підрив Каховської ГЕС. Крім цього, близько 25% перебувають за кордоном вже кілька років.

Українці про умови проживання у Європі

34% опитуваних стверджують, що живуть у цілком комфортних умовах. Трохи більше як половина — 51% — кажуть, що мають скоріше комфортні умови. Лише 13% респондентів мають некомфортні умови.

Переважна більшість українців, а це 85%, відповіли, що комфортні умови проживання можуть стати аргументом, щоб залишитися жити у Європі.

Комфортність умов залежить від регіону, доходу та тривалості перебування в країні.

Чи подорожують українці Європою

Згідно з результатами опитування, українці проявляють цікавість та подорожують Європою. Країною перебування часто подорожували 27% опитаних, іноді — 33%. Іншими країнами Європи — 15% та 26% відповідно.

Найбільше подорожує молодь, вона мобільніша, має менше зобов’язань, обтяжливих обставин, легша на підйом. З віком кількість подорожей поступово зменшується.

Ті, хто живуть у країні перебування довше, подорожують Європою частіше, ніж ті, хто приїхав пізніше.

Як часто приїжджають в Україну

Майже половина опитуваних, які виїхали, відвідували Україну — 46%. Але можемо зробити висновок, що більш як половина українців не поверталася додому. Серед тих, хто виїхав під час війни, 60% ні разу не приїжджали в Україну.

Також чоловіки їздять додому рідше (69% не відвідували Україну жодного разу), ніж жінки (51%). Менше поїздок до України зустрічається серед переселенців з дітьми.

Відносно частіше їздять додому опитані, які перебувають у Східній Європі. Країни ближче до нашого кордону та в них перебуває більше українців, які переїхали ще до вторгнення.

Про порівняння можливостей

Опитувані кажуть, що можливості в Європі є кращими, ніж в Україні, особливо це говорять про доходи: 87% — краще в Європі, 3% — краще в Україні.

Те само стосується соціальної захищеності (75% проти 15%), захисту прав і свобод громадян (67% проти 19%), можливості комфортно жити (60% проти 26%), знайти роботу (54% проти 30%).

Респонденти майже однаково зазначають, що успіху можна досягти як в Європі, так і в Україні — 40% та 41%. Утім 45% зазначали, що бізнес краще вести в Україні.

Доходи, очевидно, в Європі вищі, й навіть втративши тут, в Україні, більш кваліфіковану роботу, в Європі менш кваліфікована оплачується вище.

Про рішення повертатися в Україну

49% українців, які переїхали після повномасштабного вторгнення, не хотіли б залишитися жити за кордоном. Навіть серед українців, які переїхали в Європу до вторгнення, таких 40%.

Майже кожен п’ятий вагається з рішення повертатися чи залишатися, решта думає над тим, щоб залишитися на постійне проживання за кордоном.

Очікування перемоги

Серед українців, які залишилися в Україні, 32% вважають, що для перемоги потрібно півроку-рік, 30% — понад рік, 17% вірять, що для її досягнення потрібно кілька місяців, або й менше.

Серед українців в Європі переважає думка, що для перемоги потрібно понад рік (40%), 23% вважають, що на це потрібно півроку-рік, і лише 12% вірять в її досягнення у найближчій перспективі.

Українці чекають нашої перемоги. Раніше ми розповідали, чи готові українці йти на поступки та що вважають неприйнятним.

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