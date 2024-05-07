Карта бойових дій 7 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 7 травня 2024 ще невідомо наскільки зазнає змін з часом, поки українська нація буде боротись за свою свободу проти російського узурпатора.

Проте фінальна мета та вигляд цієї мапи точно зрозумілий для кожного та кожної в нашій країні, як і дії, які можуть допомогти досягти бажаного.

Звісно ж, будь-хто знає: щоденно варто продовжувати донатити та робити все можливе для українських Сил оборони, аби зберегти життя та здоров’я наших захисників та захисниць і повернути мапу до звичного її вигляду 1991 року.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що здатність України звільнити свої території та провести контрнаступальну операцію залежать від низки неприйнятих рішень на Заході, в Росії та Україні. Та будь-які зовнішні зусилля нав’язати хронологію контрнаступальних операцій України ігнорують реальну ситуацію на полі бою.

Водночас російські війська продовжили наступ поблизу Куп’янська та Роботиного.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 7 травня 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 87 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав два ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області, Олексіївка, Мінакове, Білопілля Сумської області, Золочів Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них Хотіївка, Чернігівської області, Велика Рибиця, Запсілля, Мала Рибиця, Краснопілля Сумської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили дев’ять атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане Харківської області, Стельмахівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито чотири атаки в районах Невського, Серебрянське лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад десять населених пунктів. Серед них Макіївка, Невське Луганської області, Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Андріївка та Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад десять населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 22 атаки в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Прогрес, Сокіл та Калинове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів. Серед них Калинове, Новоолександрівка, Новопокровське та Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Антонівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад десять населених пунктів. Серед них Красногорівка, Максимільянівка, Костянтинівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів. Серед них Малинівка, Червоне, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, за підтримки авіації, здійснив дві безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Також, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Червоний Маяк та Іванівка Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів. Серед них Львове, Інженерне, Антонівка Херсонської області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника, а підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному артилерійському засобу противника.

Також, силами та засобами протиповітряної оборони України, знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

А сенс нашої боротьби завжди лишається незмінним — це люди України, які не хочуть жити під чужим гнітом. І це доводить історія Віктора Лаптєва, який без ніг практично повз до кордону, аби не лишитись в російській окупації. Читай її за посиланням.

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