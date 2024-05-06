Малювали на писанках дрони! Як минув Великдень на фронті — показують бійці 80 ОМБр

Наші захисники відзначали Великдень на фронті. Паски та великодні кошики освячували військові капелани. Все це відбувалося, попри безупинні бої. На Бахмутському напрямку бійці 80 ОМБр показали, як відзначили Великдень.

Великдень на фронті: як бійці малювали писанки та освячували кошики

Воїни-десантники боронять позиції поблизу Кліщіївки. Великодні кошики їм передали рідні. Хоча ситуація на фронті непередбачувана та змінюється щогодини, без освячених пасок захисники не залишилися.

Більшість захисників відзначають Великдень на фронті вже не вперше. Капелан Іван Гальо, який лише перший рік у війську, вперше освятив таку велику кількість кошиків.

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Бійці розповідають та показують, які крашанки їм передали рідні.

Цьогоріч розмальовані писанки повезли з Донеччини до Львова. Захисники вперше тримали в руках писачки та пензлі для розпису. Малювали дрони, техніку та озброєння, прапори підрозділів і назви міст, за які борються.

Побачити писанки захисників можна на виставці у Львові, в гарнізонному храмі Петра і Павла.

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