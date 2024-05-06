Рисовали на писанках дроны! Как прошла Пасха на фронте — показывают бойцы 80 ОМБр

Наши защитники отмечали Пасху на фронте. Паски и пасхальные корзины освящали военные капелланы. Все это происходило, несмотря на непрерывные бои. На Бахмутском направлении бойцы 80 ОМБр показали, как отметили Пасху.

Пасха на фронте: как бойцы рисовали писанки и освящали корзины

Воины-десантники обороняют позиции вблизи Клещеевки. Пасхальные корзины им передали родные. Хотя ситуация на фронте непредсказуема и меняется каждый час, без освященных пасок защитники не остались.

Большинство защитников отмечают Пасху на фронте уже не в первый раз. Капеллан Иван Гальо, только первый год в армии, впервые освятил такое большое количество корзин.

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Бойцы рассказывают и показывают, какие крашанки им передали родные.

В этом году разрисованные писанки повезли из Донецкой области во Львов. Защитники впервые держали в руках писачки и кисти для росписи. Рисовали дроны, технику и вооружение, флаги подразделений и названия городов, за которые борются.

Увидеть писанки защитников можно на выставке во Львове, в гарнизонном храме Петра и Павла.

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