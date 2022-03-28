Навіть у Сирії такого не було! Як росармійців годують обіцянками та відряджають на смерть в Україні

Російські військові за місяць в Україні вже встигли зрозуміти, що визволяти у вільній країні нікого, а тому загарбників дедалі більше турбує питання власної долі.

Маємо для окупантів погані новини: росіян лишень “годують” обіцянками про ротацію та кидають напризволяще. Російське керівництво не збирається рятувати своїх військових.

Такі висновки робимо з перехоплених СБУ розмов окупантів. Один із яких жаліється, що після “ротації” знову повернувся в Україну. Відпустка виявилася недовгою.

Хто до нас із мечем прийде, від нього і загине.

Серед скарг окупантів також — ненадання медичної допомоги побратимами та жахи війни.

— Навіть у Сирії такого не було, — бідкається другові один із “визволителів”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як росіянин обрав комфорт замість сирої землі. Читай, як росіянин здався в полон разом із танком, за посиланням.