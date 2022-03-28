Даже в Сирии такого не было! Как росармейцев кормят обещаниями и отправляют на смерть в Украине

Российские военные за месяц в Украине уже успели понять, что освобождать в свободной стране некого, поэтому захватчиков все больше беспокоит собственная судьба.

У нас для оккупантов плохие новости: россиян только “кормят” обещаниями о ротации и бросают на произвол судьбы. Российское руководство не собирается спасать своих военных.

Такие выводы можно сделать из перехваченных СБУ разговоров оккупантов. Один из которых жалуется, что после ротации снова вернулся в Украину. Отпуск оказался недолгим.

Кто к нам с мечом придет, от него и погибнет.

Среди жалоб оккупантов также неоказание медицинской помощи побратимами и ужасы войны.

— Даже в Сирии такого не было, — жалуется другу один из “освободителей”.

Напомним, ранее мы рассказывали, как россиянин выбрал комфорт вместо сырой земли. Читай, как россиянин сдался в плен вместе с танком, по ссылке.