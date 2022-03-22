Комфортные условия вместо сырой земли: как россиянин сдался в плен вместе с танком

Миф российской пропаганды о том, что русские не сдаются, развеян. Сдаются, да еще и с техникой!

Советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив рассказал, что российский солдат сдал украинским военным танк за вознаграждение.

Нацполиция уже несколько недель следит за телефонами с украинскими номерами, которыми пользуются россияне. Им регулярно приходят СМС с инструкцией, как сдаться в плен и отдать технику.

Несколько дней назад нам позвонил по телефону “Миша”. Мы передали информацию о нем в ГУР МО. Ему назначили место, куда подъехать. Он подъехал. Из дрона убедились, что он сам и это не засада, — написал Андрусов в своем Facebook.

Россиянин рассказал, что из экипажа танка он остался один, потому что остальные убежали домой. Миша не видел смысла воевать, но не мог вернуться домой.

Командир сказал ему, что расстреляет и спишет на боевые потери. Рашист пожаловался на то, что еды у оккупантов практически не осталось, а управление войсками хаотично и практически отсутствует.

Что ждет россиянина

Миша сейчас находится в очень комфортных условиях.

Он также получит десять тысяч долларов по окончании войны и возможность подать на гражданство. До окончания войны он будет проживать в комфортных условиях с телевизором, телефоном, кухней и душем.

Тем временем мировое анонимное IT-сообщество Anonymous готово выкупить все военное снаряжение у России.