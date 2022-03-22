Комфортні умови замість сирої землі: як росіянин здався у полон разом з танком

Міф російської пропаганди про те, що росіяни не здаються, розвіяний. Здаються та ще й з технікою!

Радник голови Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів розповів, що російський солдат здав українським військовим танк за винагороду.

Нацполіція вже кілька тижнів стежить за телефонами з українськими номерами, якими користуються росіяни. Їм регулярно приходять СМС з інструкцією, як здатися у полон та віддати техніку.

Кілька днів назад нам зателефонував “Міша”. Ми передали інформацію про нього до ГУР МО. Йому визначили місце куди під’їхати. Він під’їхав. З дрона переконались, що він сам і це не засада, — написав Андрусів у своєму Facebook.

Росіянин розповів, що з екіпажу танку він залишився один, бо решта втекли додому. Міша не бачив сенсу воювати, але не міг повернутися додому.

Командир сказав йому, що розстріляє і спише на бойові втрати. Рашист поскаржився на те, що їжі в окупантів практично не залишилося, а управління військами хаотичне і практично відсутнє.

Що чекає на росіянина

Міша наразі перебуває в дуже комфортних умовах.

Він також отримає десять тисяч доларів по завершенню війни й можливість податись на громадянство. До завершення війни він проживатиме в комфортних умовах з телевізором, телефоном, кухнею і душем.

Тим часом світова анонімна IT-спільнота Anonymous готова викупити все військове спорядження в Росії.