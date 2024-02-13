До ТЦК не піду, бо хочу обирати самостійно! Історія рекрутингу хлопця, який вторгнення зустрів 16-річним

В Україні діє програма рекрутингу до ЗСУ. Вона передбачає, що кожен охочий українець може самостійно обрати той підрозділ та вакансію, де хоче служити. Детальніше про те, як це працює та чи може рекрутинг замінити мобілізацію — розповідаємо далі.

Усі вони дуже різні, але намір у них один: стати на захист України. Це майбутні військові ЗСУ, які лише вчаться бути солдатами. За помилки отримують порцію критики від інструктора. Проте вони дуже стараються, прагнучи бути корисними для країни.

— Я не боюсь. Нема чого боятись, — каже Нікіта. Хлопець початок повномасштабного вторгнення зустрів 16-річним підлітком. Тепер, через два роки, щойно йому виповнилося 18, розпочав процес вступу до ЗСУ. Йдеться про третю штурмову бригаду, до якої Нікіта хоче потрапити шляхом рекрутингу.

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Що таке рекрутинг

Рекрутинг — це підбір персоналу на певну вакансію. Військовий рекрутинг передбачає той самий процес, але кандидатів шукають на конкретні посади у батальйони, підрозділи та військові частини.

Тобто, рекрутинг дає можливість самостійно обрати посаду в ЗСУ.

Проект з рекрутингу до лав ЗСУ стартував торік у листопаді. Тоді Міністерство оборони почало співпрацювати з популярними онлайн-сервісами для пошуку роботи. Там вони проходять реєстрацію, вносять про себе дані й вивантажують вакансії, які у них є на цей час.

Вакансії можна знайти не лише на онлайн-сервісах з працевлаштування, а й на офіційних сайтах конкретних бригад чи підрозділів. Приміром, так зробив Нікіта, який чітко вирішив, що до ТЦК не піде, адже хоче самостійно вирішувати, де служити у війську.

Тож хлопець відгукнувся на вакансію на сайті третьої штурмової, успішно пройшов співбесіду, і ось він уже на навчаннях зі зброєю в руках. Контракт з ним укладуть лише після успішно пройденої підготовки з тактики, медицини й мінно-вибухової справи.

— Мій брат пішов воювати через військкомат, і сталася дуже неприємна ситуація. Їхні позиції здали, і він дістав дуже серйозне поранення. А усе тому, що він пішов через військкомат, а там командування було не дуже. У нас тут так не працює, як в ТЦК, — розповідає Нікіта.

Читати на тему Українці можуть самі обрати роботу в ЗСУ! Як працює проект рекрутингу від Міноборони Податися у Збройні сили тепер може кожен у рамках проекту Рекрутинг.

Саме можливість обрати своє місце в армії, а також недовіра до ТЦК, є основними причинами, чому дедалі більше українців долучаються до лав ЗСУ через рекрутинг.

— Станом на сьогодні, ми маємо більше ніж 70 000 відгуків за цей час на приблизно 5 000 вакансій. І близько сотень різних підрозділів Сил оборони долучені до цього. Тобто, вони розміщують свої вакансії на онлайн-платформах, — розповідає Уповноважений Міноборони з рекрутингу Олексій Бежевець.

Серед українців найпопулярнішими є такі вакансії у війську як бухгалтер, водій, діловод, стрілець, оператор БПЛА та кухар. Здебільшого, найшвидше закриваються небойові посади. А ось, приміром, охочих податися на вакансію штурмовика не так багато.

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