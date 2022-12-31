Коли звичайні методи не працюють: допоможи дитині адаптуватися до дитсадка в іншій країні

Батьки завжди прагнуть бути ідеальними для своїх дітей та дати їм найкраще. Однак правда в тому, що у дорослому віці їм завжди буде з чим звернутися до свого психолога.

На жаль, в умовах війни, а тим паче — вимушеного переїзду в іншу країну, ідеальним дорослим бути просто не вийде. Екстремальна ситуація потребує зниження планки.

Наприклад, адаптувати дитину до нового дитячого садочка за кордоном за допомогою книжкових порад американських експертів, які нічого не знають про вимушену реальність кожного українця — просто неможливо.

Зараз також дивляться

Якими б хорошими та дієвими не були ті поради за мирних часів, зараз вони не працюватимуть. Особливо, якщо мами за кордоном змушені забезпечувати, виховувати та давати найкраще дітям самотужки.

Ти не мусиш діяти ідеально, у твоїх силах діяти врівноважено. Головне, не вимагати від себе максимуму, який був би доречний у мирні часи.

Які ж врівноважені методи для полегшення адаптації дитини у садочку в іншій країні існують, розповіла психологиня та сімейна консультантка Марія Сичинська.

Практичні поради нової реальності: як допомогти з адаптацією дитині

Треба змиритися з тим, що довоєнні розмірені правила “найкращого” вже не працюють. А адаптація малюка до садочка за кордоном може бути непростою.

Можливо, дитина частіше плакатиме, звикання потребуватиме значно більше часу. Це нормально, не звинувачуй себе.

Оточи малюка любов’ю та безпекою

Якщо після переїзду є можливість побути певний час із дитиною, наситити її любов’ю та безпекою — зроби це.

Але зараз реальність така, що жінка опиняється в чужій країні лише удвох із дитиною, і їй треба терміново влаштовуватися на роботу, щоб забезпечувати базові потреби житла та харчування.

Тому віддати малечу в садочок — це прагматичне та правильне рішення, за яке не треба себе картати.

Вчи дитину новій мові

Іноді дитина зовсім не розуміє мови, якою до неї звертаються в новій країні. Буде чудово, якщо ти зможеш надати малечі бодай базовий словниковий запас.

Звісно, дитина може протестувати від такої допомоги та не піддаватися звичайним методам вивчення чужої мови. Тоді на допомогу прийдуть онлайн-курси, мультики, комікси, книжки тощо.

Познайом дитину з вихователькою

Важливо зрозуміти, що дитина з усім впорається. Так, їй буде не легко, але адаптація до дитсадка — це не та ситуація, яка може дійсно серйозно травмувати психіку дитини.

Малюк чудово розуміє, що ти передаєш його надійній людині. Головне — заздалегідь познайомити його з вихователькою.

Якщо тебе не пускають у групу, запропонуй спільну невеличку прогулянку. Або хоча б покажи фото або відео з новим важливим для дитини дорослим.

Нові знання не на часі, дай малюку видихнути

Майже в кожній країні є дитячі садочки, що пропонують різні підходи до дошкільного виховання дитини.

Треба враховувати, що під час періоду адаптації для дитини буде найлегше там, де їй даватимуть не занадто багато нових знань, активно навчаючи грамоти та цифрам, ще й чужою мовою.

Комфортніше буде там, де просто граються. Тому, навіть якщо за віком та розкладом дитина має готуватися до школи, краще відкласти це на рік.

Твій малюк має право на м’яку адаптацію, не мовчи, якщо хтось інший цього не розуміє

За кордоном теж може бути не ідеально. Якщо у тебе виникають запитання до методів виховання в дитсадку — не мовчи.

Нагадай, що ви були змушені їхати із країни, де йде війна, і твоя дитина все ще у стресі. За можливості, наполягай на опції м’якої адаптації.

Дивися на малюка глобально. У дитини можуть бути періоди певного погіршення психологічного стану. Але якщо протягом двох тижнів є хоча б мінімальний прогрес, це означає, що ти все робиш правильно.

А як проходить навчання дітей за кордоном за українськими програмами? Відповіді на найпоширеніші запитання: як таким дітям найкраще навчатися, як зараховують оцінки та чи можуть відрахувати, читай у матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.