Когда обычные методы не работают: помоги ребенку адаптироваться к детскому саду в другой стране

Родители всегда стремятся быть идеальными для своих детей и дать им лучшее. Однако правда в том, что во взрослом возрасте им всегда будет с чем обратиться к своему психологу.
К сожалению, в условиях войны, а тем более вынужденного переезда в другую страну, идеальным взрослым быть просто не получится. Экстремальная ситуация нуждается в снижении планки.
Например, адаптировать ребенка к новому саду за границей с помощью книжных советов американских экспертов, ничего не знающих о вынужденной реальности каждого украинца — просто невозможно.
Какими бы хорошими и действенными ни были советы в мирные времена, сейчас они не будут работать. Особенно, если мамы за границей вынуждены обеспечивать, воспитывать и давать лучшее детям самостоятельно.
Ты не должен(-а) действовать идеально, но в твоих силах вести себя уравновешенно. Главное, не требовать от себя максимума, который был бы уместен в мирное время.
Ты не должен(-а) действовать идеально, но в твоих силах вести себя уравновешенно. Главное, не требовать от себя максимума, который был бы уместен в мирное время.
Какие же уравновешенные методы для облегчения адаптации ребенка в садике в другой стране существуют, рассказала психолог и семейный консультант Мария Сичинская.
Надо смириться с тем, что довоенные размеренные правила “наилучшего” уже не работают. А адаптация малыша к детскому саду за границей может быть непростой.
Возможно, ребенок будет гораздо чаще плакать, привыкание потребует гораздо больше времени. Это нормально. Не вини себя.
Если после переезда есть возможность побыть определенное время с ребенком, насытить его любовью и безопасностью, сделай это.
Но сейчас реальность такова, что женщина оказывается в чужой стране только вдвоем с ребенком, и ей нужно срочно устраиваться на работу, чтобы обеспечить базовые потребности жилья и питания.
Поэтому отдать малыша в садик — это прагматическое и правильное решение, за которое не надо себя корить.
Иногда ребенок совсем не понимает языка, на котором к нему обращаются в новой стране. Будет прекрасно, если ты сможешь дать малышу хотя бы базовый словарный запас.
Конечно, ребенок может протестовать от такой помощи и не поддаваться обычным методам изучения чужого языка. Тогда на помощь придут онлайн-курсы, мультики, комиксы, книги.
Важно понять, что ребенок со всем справится. Да, будет не легко, но адаптация к детскому саду — это не та ситуация, которая может действительно серьезно травмировать психику ребенка.
Малыш прекрасно понимает, что ты передаешь его надежному человеку. Главное — заранее познакомить его с воспитательницей.
Малыш прекрасно понимает, что ты передаешь его надежному человеку. Главное — заранее познакомить его с воспитательницей.
Если тебя не пускают в группу, предложи общую прогулку. Или хотя бы покажи фото или видео с новым важным взрослым для ребенка.
Почти в каждой стране есть детские сады, предлагающие разные подходы к дошкольному воспитанию ребенка.
Надо учитывать, что во время периода адаптации для ребенка будет легче всего там, где его не будут пичкать знаниями, активно обучая грамоте и цифрам, еще и на чужом языке.
Комфортнее будет там, где просто играют. Поэтому, даже если по возрасту и расписанию ребенок должен готовиться к школе, лучше отложить это на год.
За границей тоже может быть не идеально. Если у тебя возникают вопросы к методам воспитания в детском саду — не молчи.
Напомни, что вы были вынуждены уезжать из страны, где идет война, и твой ребенок все еще в стрессе. По возможности, настаивай на опции мягкой адаптации.
Смотри на малыша глобально. У ребенка могут быть периоды определенного ухудшения психологического состояния. Но если в течение двух недель есть хотя бы минимальный прогресс, значит, ты все делаешь правильно.
А как проходит обучение детей за границей по украинским программам? Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы: как таким детям лучше всего учиться, как засчитывают оценки и могут ли отчислить, читай в материале.
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