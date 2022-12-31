Когда обычные методы не работают: помоги ребенку адаптироваться к детскому саду в другой стране

Родители всегда стремятся быть идеальными для своих детей и дать им лучшее. Однако правда в том, что во взрослом возрасте им всегда будет с чем обратиться к своему психологу.

К сожалению, в условиях войны, а тем более вынужденного переезда в другую страну, идеальным взрослым быть просто не получится. Экстремальная ситуация нуждается в снижении планки.

Например, адаптировать ребенка к новому саду за границей с помощью книжных советов американских экспертов, ничего не знающих о вынужденной реальности каждого украинца — просто невозможно.

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Какими бы хорошими и действенными ни были советы в мирные времена, сейчас они не будут работать. Особенно, если мамы за границей вынуждены обеспечивать, воспитывать и давать лучшее детям самостоятельно.

Ты не должен(-а) действовать идеально, но в твоих силах вести себя уравновешенно. Главное, не требовать от себя максимума, который был бы уместен в мирное время.

Какие же уравновешенные методы для облегчения адаптации ребенка в садике в другой стране существуют, рассказала психолог и семейный консультант Мария Сичинская.

Практические советы новой реальности: как помочь с адаптацией ребенку

Надо смириться с тем, что довоенные размеренные правила “наилучшего” уже не работают. А адаптация малыша к детскому саду за границей может быть непростой.

Возможно, ребенок будет гораздо чаще плакать, привыкание потребует гораздо больше времени. Это нормально. Не вини себя.

Окружи малыша любовью и безопасностью

Если после переезда есть возможность побыть определенное время с ребенком, насытить его любовью и безопасностью, сделай это.

Но сейчас реальность такова, что женщина оказывается в чужой стране только вдвоем с ребенком, и ей нужно срочно устраиваться на работу, чтобы обеспечить базовые потребности жилья и питания.

Поэтому отдать малыша в садик — это прагматическое и правильное решение, за которое не надо себя корить.

Учи ребенка новому языку

Иногда ребенок совсем не понимает языка, на котором к нему обращаются в новой стране. Будет прекрасно, если ты сможешь дать малышу хотя бы базовый словарный запас.

Конечно, ребенок может протестовать от такой помощи и не поддаваться обычным методам изучения чужого языка. Тогда на помощь придут онлайн-курсы, мультики, комиксы, книги.

Познакомь ребенка с воспитательницей

Важно понять, что ребенок со всем справится. Да, будет не легко, но адаптация к детскому саду — это не та ситуация, которая может действительно серьезно травмировать психику ребенка.

Малыш прекрасно понимает, что ты передаешь его надежному человеку. Главное — заранее познакомить его с воспитательницей.

Если тебя не пускают в группу, предложи общую прогулку. Или хотя бы покажи фото или видео с новым важным взрослым для ребенка.

Новые знания не ко времени, дай малышу выдохнуть

Почти в каждой стране есть детские сады, предлагающие разные подходы к дошкольному воспитанию ребенка.

Надо учитывать, что во время периода адаптации для ребенка будет легче всего там, где его не будут пичкать знаниями, активно обучая грамоте и цифрам, еще и на чужом языке.

Комфортнее будет там, где просто играют. Поэтому, даже если по возрасту и расписанию ребенок должен готовиться к школе, лучше отложить это на год.

Твой малыш имеет право на мягкую адаптацию, не молчи, если кто-то другой этого не понимает

За границей тоже может быть не идеально. Если у тебя возникают вопросы к методам воспитания в детском саду — не молчи.

Напомни, что вы были вынуждены уезжать из страны, где идет война, и твой ребенок все еще в стрессе. По возможности, настаивай на опции мягкой адаптации.

Смотри на малыша глобально. У ребенка могут быть периоды определенного ухудшения психологического состояния. Но если в течение двух недель есть хотя бы минимальный прогресс, значит, ты все делаешь правильно.

А как проходит обучение детей за границей по украинским программам? Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы: как таким детям лучше всего учиться, как засчитывают оценки и могут ли отчислить, читай в материале.

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