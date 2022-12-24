Родительство

Обучение детей за границей: могут ли отчислить из украинской школы и как будут засчитывать оценки

Елена Яковлева, редактор сайта 24 декабря 2022, 18:00
Навчання українських дітей за кордоном - чи зарахують бали в України
Фото: Pexels

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