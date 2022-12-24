Обучение детей за границей: могут ли отчислить из украинской школы и как будут засчитывать оценки

Уже около 700 тысяч украинских детей, вынужденно покинувших дом из-за войны, интегрированы в школьную систему ЕС. Об этом свидетельствуют данные Европейской комиссии.
А еще есть тысячи украинских семей, выехавших в Канаду, США, Великобританию и другие страны, не входящие в Евросоюз.
Возникает вопрос, как Украина сможет урегулировать обучение за границей и подстроить образовательные планы под новые военные реалии. Новая украинская школа рассказала, как будут засчитывать иностранное образование в украинских школах после победы.
По законам большинства стран, куда выехали украинские семьи, дети обязаны посещать местные учебные заведения. Однако программы обучения обычно разнятся в зависимости от государства или региона.
Поэтому МОН предложило украинским детям-переселенцам несколько форматов обучения:
Ключевое преимущество обучения в украинской школе — ребенок остается в “родной” системе образования, где ему все понятно.
Ключевое преимущество обучения в украинской школе — ребенок остается в “родной” системе образования, где ему все понятно.
При комбинировании обучения в школе за рубежом и в Украине основное время для обучения ребенок уделяет школе за рубежом, в то же время выполняет задания в украинской школе, — говорят в МОН.
Также в некоторых странах работает Международная украинская школа, окончив которую ребенок получит документы об украинском образовании.
Как именно будут перезачислять оценки для детей, которые учились за границей:
— Для тех предметов, которые не изучались ребенком в зарубежной школе (например, украинский язык, литература, история), дети самостоятельно или с помощью консультаций педагогических работников учебного заведения овладевают такими курсами и темами, — объясняет начальник Главного управления общего, среднего и дошкольного образования Юрий Кононенко.
После этого школа проводит оценивание уровня знаний ребенка, а педагогический совет решает, переводить ли ученика/ученицу в следующий класс. Все оценки, полученные за границей, переносятся прямым зачислением.
Если школа отказывается идти навстречу семьям, вернувшимся из-за границы, то педагоги советуют родителям официально обращаться по поводу этих проблем в управления образования и МОН.
На время пребывания ребенка за границей школа в Украине, где он учился до войны, не имеет права отчислить такого ученика или ученицу. Однако есть несколько нюансов. Это касается только:
Если родители написали заявление об отчислении ребенка из украинского учебного заведения, то по возвращении домой им нужно будет снова подавать заявление о зачислении.
Если ребенок за границей учился на дистанционной, семейной форме или экстернате, то по возвращении в Украину он может быть по желанию переведен снова на очную форму обучения. Для этого родителям нужно написать заявление на имя руководителя заведения.
К сожалению, обойти образовательные проблемы украинских детей за границей не удастся. Узнай, как Украина предлагает облегчить учебный процесс для переселенцев.
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