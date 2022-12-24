Батьківство

Навчання дітей за кордоном: чи можуть відрахувати з української школи та як зараховуватимуть оцінки

Олена Яковлєва, редакторка сайту 24 Грудня 2022, 18:00
Навчання дітей за кордоном: чи можуть відрахувати з української школи та як зараховуватимуть оцінки
Фото: Pexels

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