Навчання дітей за кордоном: чи можуть відрахувати з української школи та як зараховуватимуть оцінки

Уже близько 700 тисяч українських дітей, які вимушено покинули домівки через війну, інтегровано в шкільну систему ЄС. Про це свідчать дані Європейської комісії.
А ще ж є тисячі українських родин, які виїхали у Канаду, США, Велику Британію та інші країни, що не входять до Євросоюзу.
Постає питання, як Україна зможе врегулювати навчання за кордоном та підлаштувати освітні плани під нові воєнні реалії. Нова українська школа розповіла, як зараховуватимуть іноземну освіту в українських школах після перемоги.
За законами більшості країн, куди виїхали українські родини, діти зобов’язані відвідувати місцеві заклади освіти. Однак програми навчання зазвичай різняться залежно від держави чи регіону.
Тому МОН запропонувало українським дітям-переселенцям кілька форматів навчання:
Ключова перевага навчання в українській школі — дитина залишається в “рідній” системі освіти, де їй усе зрозуміло.
Ключова перевага навчання в українській школі — дитина залишається в “рідній” системі освіти, де їй усе зрозуміло.
При комбінуванні навчання в школі за кордоном та в Україні основний час для навчання дитина приділяє школі за кордоном, водночас виконує завдання в українській школі, — кажуть у МОН.
Також у деяких країнах працює Міжнародна українська школа, закінчивши яку дитина отримає документи про українську освіту.
Як саме перезараховуватимуть оцінки для дітей, які навчались за кордоном:
— Для тих предметів, які не вивчались дитиною в закордонній школі (наприклад, українська мова, література, історія), діти самостійно або за допомогою консультацій педагогічних працівників закладу освіти опановують такі курси й теми, — пояснює начальник Головного управління загальної, середньої та дошкільної освіти Юрій Кононенко.
Після цього школа проводить оцінювання рівня знань дитини, а педагогічна рада вирішує, чи переводити учня/ученицю в наступний клас. Усі оцінки, отримані за кордоном, переносяться прямим зарахуванням.
Якщо школа відмовляється йти назустріч родинам, які повернулись з-за кордону, то освітяни радять батькам офіційно звертатись щодо цих проблем до управлінь освітою та МОН.
На час перебування дитини за кордоном школа в Україні, де вона навчалась до війни, не має права відрахувати такого учня чи ученицю. Однак є кілька нюансів. Це стосується лише:
Якщо батьки написали заяву про відрахування дитини з українського навчального закладу, то після повернення додому, їм треба буде знову подавати заяву про зарахування.
Якщо дитина за кордоном навчалась на дистанційній, сімейній формі чи екстернаті, то після повернення в Україну вона може бути за бажанням переведена знову на очну форму навчання. Для цього батькам потрібно написати заяву на ім’я керівника закладу.
На жаль, оминути освітні проблеми українських дітей за кордоном не вдасться. Дізнайся, як Україна пропонує полегшити навчальний процес для переселенців.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!