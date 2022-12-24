Навчання дітей за кордоном: чи можуть відрахувати з української школи та як зараховуватимуть оцінки

Уже близько 700 тисяч українських дітей, які вимушено покинули домівки через війну, інтегровано в шкільну систему ЄС. Про це свідчать дані Європейської комісії.

А ще ж є тисячі українських родин, які виїхали у Канаду, США, Велику Британію та інші країни, що не входять до Євросоюзу.

Постає питання, як Україна зможе врегулювати навчання за кордоном та підлаштувати освітні плани під нові воєнні реалії. Нова українська школа розповіла, як зараховуватимуть іноземну освіту в українських школах після перемоги.

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Як дітям за кордоном навчатись за українською програмою

За законами більшості країн, куди виїхали українські родини, діти зобов’язані відвідувати місцеві заклади освіти. Однак програми навчання зазвичай різняться залежно від держави чи регіону.

Тому МОН запропонувало українським дітям-переселенцям кілька форматів навчання:

дистанційна форма — якщо це передбачено в українській школі, де дитина навчалась раніше, та якщо розклад занять не перетинається з графіком уроків в іноземній школі;

— якщо це передбачено в українській школі, де дитина навчалась раніше, та якщо розклад занять не перетинається з графіком уроків в іноземній школі; екстернат — самостійне прискорене опанування навчальної програми за індивідуальним графіком;

— самостійне прискорене опанування навчальної програми за індивідуальним графіком; сімейна форма — батьки самостійно організовують навчання дитини, а потім учні проходять підсумкове оцінювання та атестацію.

Ключова перевага навчання в українській школі — дитина залишається в “рідній” системі освіти, де їй усе зрозуміло.

При комбінуванні навчання в школі за кордоном та в Україні основний час для навчання дитина приділяє школі за кордоном, водночас виконує завдання в українській школі, — кажуть у МОН.

Також у деяких країнах працює Міжнародна українська школа, закінчивши яку дитина отримає документи про українську освіту.

Перезарахування оцінок

Як саме перезараховуватимуть оцінки для дітей, які навчались за кордоном:

9 та 11 класи — дитині потрібно звернутись у державний інформаційно-іміджевий центр МОН. Він перевірить рівень отриманих знань та підтвердить визнання отриманого за кордоном документа Україною.

— дитині потрібно звернутись у державний інформаційно-іміджевий центр МОН. Він перевірить рівень отриманих знань та підтвердить визнання отриманого за кордоном документа Україною. Не випускні класи — дитина може отримати інформаційну довідку (навіть в електронній формі) про предмети, які дитина вивчала в іноземній школі і як здійснювалося оцінювання. Це враховуватимуть в українських закладах освіти. Детальніше про це читай тут.

— Для тих предметів, які не вивчались дитиною в закордонній школі (наприклад, українська мова, література, історія), діти самостійно або за допомогою консультацій педагогічних працівників закладу освіти опановують такі курси й теми, — пояснює начальник Головного управління загальної, середньої та дошкільної освіти Юрій Кононенко.

Після цього школа проводить оцінювання рівня знань дитини, а педагогічна рада вирішує, чи переводити учня/ученицю в наступний клас. Усі оцінки, отримані за кордоном, переносяться прямим зарахуванням.

Якщо школа відмовляється йти назустріч родинам, які повернулись з-за кордону, то освітяни радять батькам офіційно звертатись щодо цих проблем до управлінь освітою та МОН.

Чи можуть відрахувати дитину, яка навчається за кордоном

На час перебування дитини за кордоном школа в Україні, де вона навчалась до війни, не має права відрахувати такого учня чи ученицю. Однак є кілька нюансів. Це стосується лише:

закладів, які досі фізично існують та продовжують свою роботу;

дітей, які підтримують зв’язок зі своєю школою в Україні принаймні раз на півроку;

учнів, які проходять річне оцінювання;

здобувачів освіти, чий навчальний заклад має інформацію щодо місця їхнього перебування.

Якщо батьки написали заяву про відрахування дитини з українського навчального закладу, то після повернення додому, їм треба буде знову подавати заяву про зарахування.

Якщо дитина за кордоном навчалась на дистанційній, сімейній формі чи екстернаті, то після повернення в Україну вона може бути за бажанням переведена знову на очну форму навчання. Для цього батькам потрібно написати заяву на ім’я керівника закладу.

На жаль, оминути освітні проблеми українських дітей за кордоном не вдасться. Дізнайся, як Україна пропонує полегшити навчальний процес для переселенців.

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