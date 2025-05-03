Наче між двох вогнів: що робити, якщо твої дорослі діти ворогують

Лише уяви: тобі 60 років і ти просто мрієш про тихе, родинне святкування свого дня народження з дітьми. Але замість теплого застілля — ультиматуми, образи й спогади, що болять.

Молодша донька заявляє, що не прийде, якщо буде старша. Старша ж не розуміє, що відбувається. І ти опиняєшся у центрі сімейної драми, де кожне твоє слово може здатися підтримкою однієї сторони.

Що робити, коли діти виросли, а їхня ворожнеча тільки загострюється? Порадами поділився клінічний психолог Джошуа Коулман.

Конфлікти між братами й сестрами

Попри загальне уявлення, що дорослі мають перерости дитячі суперечки, психологія говорить інше. Старі образи, незагоєні рани й відчуття несправедливості можуть жити десятиліттями.

Особливо, якщо один із дітей мав складніший характер або сильнішу емоційну реакцію. Наприклад, як у випадку з високим рівнем нейротизму, що робить людину чутливішою до болю, тривоги й несправедливості.

Що можна зробити: не переконувати, а слухати

Попри все, твоє завдання — не доводити правоту, а почути емоції. Замість захисту чи пояснень, корисніше сказати:

Я не завжди розуміла, що ти відчуваєш. Мені дуже шкода, що тобі було боляче. Мені важливо знати, що саме тебе зачепило.

Це відкриває шлях до довіри. І лише після цього можна м’яко озвучити свою позицію.

Я запрошую вас обох. Якщо тобі буде складно — я зрозумію.

— Але дуже хочу, щоб ви були поряд. У будь-якій формі, у будь-який час.

Не обирай між дітьми

Навіть якщо одна дитина вимагає захистити її від іншої, ти не маєш грати роль судді. Важливо визнати: “Я не можу змінити вашу поведінку. Але я готова вас слухати і бути поряд. І я не обиратиму між вами”.

Це чесна, але співчутлива позиція. Вона демонструє турботу без нав’язування рішень.

Якщо самостійно не виходить — звернись по допомогу

До того ж, сімейна терапія — не слабкість, а свідчення сили й відповідальності. Якщо конфлікт триває роками, можеш звернутися до фахівця, який допоможе побачити те, що родина не помічала самостійно.

А детальніше ознайомитися зі способами подолання родинних конфліктів можна у нашому минулому матеріалі.

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