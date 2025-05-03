Наче між двох вогнів: що робити, якщо твої дорослі діти ворогують

Фото Pexels Лише уяви: тобі 60 років і ти просто мрієш про тихе, родинне святкування свого дня народження з дітьми. Але замість теплого застілля — ультиматуми, образи й спогади, що болять. Молодша донька заявляє, що не прийде, якщо буде старша. Старша ж не розуміє, що відбувається. І ти опиняєшся у центрі сімейної драми, де кожне твоє слово може здатися підтримкою однієї сторони. Що робити, коли діти виросли, а їхня ворожнеча тільки загострюється? Порадами поділився клінічний психолог Джошуа Коулман. Конфлікти між братами й сестрами Попри загальне уявлення, що дорослі мають перерости дитячі суперечки, психологія говорить інше. Старі образи, незагоєні рани й відчуття несправедливості можуть жити десятиліттями. Pexels Особливо, якщо один із дітей мав складніший характер або сильнішу емоційну реакцію. Наприклад, як у випадку з високим рівнем нейротизму, що робить людину чутливішою до болю, тривоги й несправедливості. Що можна зробити: не переконувати, а слухати Попри все, твоє завдання — не доводити правоту, а почути емоції. Замість захисту чи пояснень, корисніше сказати: Я не завжди розуміла, що ти відчуваєш. Мені дуже шкода, що тобі було боляче. Мені важливо знати, що саме тебе зачепило. Це відкриває шлях до довіри. І лише після цього можна м’яко озвучити свою позицію. Я запрошую вас обох. Якщо тобі буде складно — я зрозумію. — Але дуже хочу, щоб ви були поряд. У будь-якій формі, у будь-який час. Читати на тему Як брати та сестри формують твою особистість — погляд канадських вчених Чому первістки, середні та молодші діти мають різну схильність до кооперації — розповідаємо у матеріалі. Не обирай між дітьми Навіть якщо одна дитина вимагає захистити її від іншої, ти не маєш грати роль судді. Важливо визнати: “Я не можу змінити вашу поведінку. Але я готова вас слухати і бути поряд. І я не обиратиму між вами”. Це чесна, але співчутлива позиція. Вона демонструє турботу без нав’язування рішень. Якщо самостійно не виходить — звернись по допомогу До того ж, сімейна терапія — не слабкість, а свідчення сили й відповідальності. Якщо конфлікт триває роками, можеш звернутися до фахівця, який допоможе побачити те, що родина не помічала самостійно. А детальніше ознайомитися зі способами подолання родинних конфліктів можна у нашому минулому матеріалі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Поради психолога Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter