Укус, спека, алергія? Як зібрати аптечку у відпустку

Літо — це сезон валіз, квитків, пригод і… несподіванок. Навіть ідеально спланована мандрівка може миттєво змінитися, якщо раптово підніметься температура, вжалить оса чи почнеться алергічна реакція. В такі моменти аптечка — не просто дрібниця в багажі, а справжній рятівник.

Щоб уникнути форс-мажорів за кордоном або навіть у межах країни, важливо не покладатися на аптеку в останній момент. Експерти радять завчасно зібрати індивідуальний набір першої допомоги, який відповідатиме твоїм потребам та маршруту. Що саме має бути в аптечці — читай просто зараз.

Ліки за рецептом

За версією The New York Times, щоденні препарати краще зберігати в оригінальних упаковках з чіткими етикетками. Це спростить проходження митниці. Якщо ти приймаєш ліки постійно, не забудь взяти їх із запасом принаймні на кілька днів, у разі затримки рейсу чи змін у планах.

— Якщо на митниці ти побачиш купу пігулок і не знатимеш, що це таке, це може спричинити проблеми.

Про це наголосила інфекціоністка Кавсар Талаат.

Також не забудь інгалятор, ЕпіПен або інші засоби невідкладної дії, навіть якщо рідко ними користуєшся. Під час мандрівки твій організм може погано відреагувати на незвичну їжу, косметику або клімат.

Базовий набір аптечки

Обовʼязково візьми й ібупрофен і парацетамол (ацетамінофен) — вони мають різну дію, тому в парі можуть стати універсальним рішенням. Додай антигістамінні препарати, такі як лоратадин або дифенгідрамін, що стануть у пригоді при укусах комах або несподіваній алергії.

Не забудь про препарати від розладів шлунка (антациди, лоперамід), а також засоби від заколисування.

Корисними можуть бути гідрокортизонова мазь від свербежу й подразнення; штучні сльози для очей після перельотів; пластирі та антисептики.

Захист від сонця та комах

Влітку зазвичай пекуче сонце та неймовірна спека, через яку завжди зʼявляються комахи. Тому, навіть у міських подорожах тобі знадобляться сонцезахисний крем з SPF 30+ (а краще — 50 або навіть 70); антисептик для рук — зручний варіант у дорозі; репеленти від комах з DEET або іншими активними речовинами (зокрема, якщо подорожуєш до регіонів з ризиком лихоманки денге, малярії тощо).

У регіонах з поганою якістю повітря або в сезон застуд можна взяти кілька масок — вони захистять від пилу, алергенів або попутників, які кахикають у літаку.

Дитяча аптечка

А якщо ж подорожуєш з малечею, обов’язково поклади в аптечку жарознижувальні та знеболювальні засоби; антигістамінні для дітей; оральні регідратаційні солі — у випадку зневоднення через діарею чи блювання; жувальні таблетки — зручно і не перевищують обмеження на рідини.

У пригоді стане і фото упаковки ліків з дозуванням, збережене у телефоні — це спростить консультацію з місцевим медиком.

Перевірка здоровʼя перед поїздкою

Проте, перед далекими мандрівками варто проконсультуватися із сімейним лікарем. Можливо тобі порадять оновити вакцинацію або взяти із собою антибіотики. Також дізнайся, чи покриває твоє медичне страхування лікування за кордоном і чи варто оформити окреме страхування на випадок евакуації.

Як зазначає лікар невідкладної допомоги Роберт Хок, “це додаткові витрати, але, можливо, у цей момент не слід економити”.

Мандрівка — завжди пригода. Але щоб приємні враження не зіпсувалися через головний біль чи укус комахи, краще завчасно подбати про аптечку.

А також дізнайся більше про аптечку на море з дитиною у нашому іншому матеріалі.

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