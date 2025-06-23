Для тебе Твоя безпека

Укус, спека, алергія? Як зібрати аптечку у відпустку

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 23 Червня 2025, 07:00
аптечка в подорож
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь