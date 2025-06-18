Аптечка на море з дитиною: що точно треба брати з собою

Улітку більшість родин їдуть з дітьми на море. Хтось залишається в Україні, а хтось їде за кордон, але це не змінює того правила, що треба мати з собою дитячу аптечку. Вона має містити усе необхідне, адже може статися так, що аптеки може не бути поруч.

Читай у матеріалі, якою має бути аптечка на море з дитиною та які ліки точно туди покласти.

Аптечка на море з дитиною: що треба враховувати

Насамперед треба врахувати, куди саме ти їдеш на відпочинок. В Україні більшість ліків можна придбати без рецепта, тож під час відпочинку вдома нема потреби заздалегідь купувати всі медикаменти. Водночас якщо плануєш мандрівку за кордон, рекомендується заздалегідь дізнатися, які препарати у країні призначення доступні без рецепта, а які слід мати з собою.

У сім’ях, де є кілька дітей, варто враховувати, що вони можуть легко обмінюватися вірусами та інфекціями, тому запаси ліків, зокрема жарознижувальних, слід розраховувати на кожну дитину окремо. Найкраще брати ті засоби, які вже перевірені та раніше застосовували до дитини, аби уникнути ризику алергії. Для малечі зручніші сиропи, краплі або супозиторії, а для старших дітей — таблетки.

Обов’язково враховуй дозування відповідно до віку і бери відповідну кількість ліків. Якщо дитина потребує специфічних ліків — антибіотиків чи засобів для лікування хронічних станів — їх кількість має бути точно визначена лікарем на весь час відпустки.

До речі, якщо сумніваєшся, що точно варто брати з собою, варто проконсультуватися зі своїм лікарем-педіатром. Він точно розкаже, що брати з препаратів та яке дозування має бути.

Дитяча аптечка на море: які ліки брати з собою

До дитячої аптечки точно мають входити:

термометр;

жарознижувальні засоби (ібупрофен і парацетамол у різних формах);

протиалергічні препарати (зокрема і в ампулах, якщо потрібні ін’єкції);

спазмолітик;

засоби від болю в горлі (спрей або таблетки);

розчини для промивання носа;

судинозвужувальні краплі (з урахуванням вікових обмежень та тривалості використання);

краплі для вух і очей;

ентеросорбенти;

препарати для регідратації;

пробіотики;

засоби від кашлю (не завжди обов’язкові; небулайзер — за необхідності);

протиблювотні засоби.

Додатково можуть знадобитися:

еластичний бинт; марлевий бинт, вата, ватні диски, лейкопластир;



аерозольний або рідкий пластир;

антибактеріальні мазі;

антисептики (наприклад, хлоргексидин);

спиртові серветки, антисептики для рук;

засоби проти свербежу після укусів комах;

сонцезахисний крем із захистом SPF 50 або 50+ на основі безпечних фільтрів.

Часто батьки влітку відправляють дітей для дитячого табору. Раніше ми розповідали, як підготувати дитину до табору.

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