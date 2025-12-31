Новий рік без отруєнь: як безпечно накрити стіл в умовах відключень світла

Зимові свята — це час великих застіль, проте цього року українцям варто бути вдвічі пильнішими. Регулярні відключення електроенергії створюють додаткові ризики для зберігання продуктів, що може перетворити святковий вечір на лікарняний квест.

У Центрі громадського здоров’я МОЗ України нагадали базові правила фуд-безпеки, які допоможуть вберегти здоров’я за новорічним столом.

Чому їжа стає небезпечною

Головними ворогами нашого шлунку є бактерії, віруси та паразити. Вони потрапляють у страви непомітно: через брудні руки, неправильну термічну обробку або порушення температурного режиму в холодильнику. Фахівці наголошують: якщо світло вимикають надовго, холодильник перестає бути безпечним місцем.

Найчастіше симптоми отруєння дають про себе знати вже за кілька годин після трапези. Найважче хворобу переносять діти, вагітні жінки та літні люди, чий імунітет менш стійкий до токсинів.

Група ризику на твоєму столі

Деякі продукти під час свят несуть особливу небезпеку. До переліку підозрілих потрапили:

Майонезні салати та кондитерські вироби з кремом;

Домашня консервація (ризик ботулізму);

Сирі яйця, непастеризоване молоко та м’які сири (брі, камамбер);

Недосмажене м’ясо, риба та морепродукти.

Кухонна гігієна вдома: як не припуститися помилки

Щоб домашнє свято не закінчилося викликом швидкої, дотримуйтесь стратегії безпеки:

Контроль температури. У холодильнику має бути не більше +4°C, а в морозилці — не вище -18°C. Якщо світла немає понад 4 години, намагайтеся не відкривати дверцята без потреби;

Ніколи не кладіть сире м’ясо поруч із готовими стравами. Використовуйте різні дошки для нарізки овочів та сирих продуктів;

Яйця, м’ясо та риба мають проходити ретельну прожарку або варку. Напівсирі варіанти краще залишити для кращих часів зі стабільною електрикою.;

Якщо продукт змінив запах, колір або має дивну текстуру — безжально відправляйте його у смітник. Навіть якщо шкода викидати.

Безпека поза домом

Якщо ти плануєтеш святкувати у закладах громадського харчування, обирайте лише перевірені місця з надійною репутацією. Не соромся запитувати персонал, чи мають вони генератори для підтримки роботи холодильників, і вимагайте замінити страву, якщо її свіжість викликає хоча б найменші сумніви.

Коли варто бити на сполох

Самолікування — головний ворог під час отруєння. Якщо ви відчули нудоту, біль у животі або діарею, і ці симптоми супроводжуються високою температурою, порушенням зору чи ознаками зневоднення — негайно звертайтеся до лікаря. Час у таких випадках грає проти вас.

Пам’ятайте також, що під час тривалих відключень світла у містах може зникати не лише електрика, а й вода, тому запасіться технічною та питною водою для гігієнічних потреб заздалегідь.

Раніше ми розповідали, які продукти можуть здорожчати через відсутність електроенергії.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!