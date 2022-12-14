Продумати всі можливі плани Б — як бути на зв’язку під час блекауту

Українцям варто знати, як постійно залишатись на зв’язку, особливо коли обстріли, атаки чи відсутність світла. Адже потрібно підтримувати зв’язок з рідними. Насамперед радять дізнатись, де найближчий стаціонарний телефон та домовитись про зустріч з родиною без мобільного.

Екстрені служби також можуть прийняти дзвінок, але треба знати, як з ними зв’язатися. Також без зв’язку ми не можемо слідкувати за новинами, слід подбати і про це. Тому варто придбати радіо.

Радіо під час блекауту

На сьогодні п’ять приватних радіостанцій та Українське радіо мають ресурс мовити щонайменше три дні під час повного блекауту. Найкраще вибрати радіо на батарейках або ж акумуляторах. Якщо вмикати його на півгодини на день, то роботи радіо вистачить.

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У Херсоні ми запустили мобільний передавач Українського радіо — це такий спеціальний фургон, який їздив по місту, міг включатися з будь-якої точки й передавати трансляцію.

У нас є додаткові способи забезпечувати і радіо, і телебачення, — каже речник Державної служби спецзв’язку та захисту інформації України Володимир Кондрашов.

Як користуватись телефоном під час блекауту

Мобільний телефон завжди тримай зарядженим, як і павербанк до нього. Щоб менше сідав — вимкни всі зайві функції. Якщо мобільний зв’язок зник, спробуй увімкнути національний роумінг.

Якщо вийшла з ладу вежа твого оператора, може працювати в іншого. Крім того, дізнайся уже сьогодні про найближчі до тебе стаціонарні телефони. Вони працюють довше без світла.

Як зв’язатися з екстреними службами під час блекауту

У Держспецзв’язку запевняють: швидка, рятувальники чи поліція прийматимуть дзвінки — їхні телефони на резервному живленні. А от викликати вже складніше.

Як варіант: можна подзвонити з найближчого стаціонарного, написати повідомлення рідним, якщо пробивається хоч якийсь зв’язок, або звернутись до поліціянтів чи військових на блокпостах. Ще один спосіб вийти на зв’язок — Пункти незламності.

Покриття буде не всеохопним, але вийти на зв’язок можна буде. Як приклад — у Херсоні вже наступного дня після звільнення мобільні оператори встановили базові станції. І в радіусі до десяти кілометрів був зв’язок. Однак уже сьогодні, коли є зв’язок, домовляйся з рідними про місце зустрічі.

Також варто виписати вже зараз адреси Пунктів незламності, місця де встановлені Stralink й всі можливі точки доступу до зв’язку. Всі служби сподіваються, що тривалих відключень не буде, енергетики працюють, мобільні оператори закуповують генератори для базових станцій, але краще продумати всі можливі плани Б.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо зник зв’язок.

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