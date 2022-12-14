Твоя безопасность

Продумать все возможные планы Б — как быть на связи во время блэкаута

Оксана Михайлова 14 декабря 2022, 21:00
Зв’язок під час блекауту: як підтримувати та де шукати
Фото: Pexels

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