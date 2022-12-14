Продумать все возможные планы Б — как быть на связи во время блэкаута

Украинцам следует знать, как постоянно оставаться на связи, особенно во время обстрелов, атак или при отсутствии света. Ведь нужно поддерживать связь с родными. Прежде всего, советуют узнать, где ближайший стационарный телефон и договориться о встрече с семьей без мобильного.

Экстренные службы также могут принять звонок, но нужно знать, как с ними связаться. Также без связи мы не можем следить за новостями, следует позаботиться и об этом. Поэтому следует купить радио.

Радио во время блэкаута

На сегодняшний день пять частных радиостанций и Украинское радио имеют ресурс вещать минимум три дня во время полного блэкаута. Лучше выбрать радио на батарейках или аккумуляторах. Если включать его на полчаса в день, работы радио хватит.

Сейчас также смотрят

В Херсоне мы запустили мобильный передатчик Украинского радио — это специальный фургон, который ездил по городу, мог включаться с любой точки и передавать трансляцию.

У нас есть дополнительные способы обеспечивать и радио, и телевидение, — говорит представитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Владимир Кондрашов.

Как пользоваться телефоном во время блэкаута

Мобильный телефон всегда держи заряженным, как и павербанк к нему. Чтобы меньше садился — выключи все лишние функции. Если мобильная связь исчезла, попробуй включить национальный роуминг.

Если вышла из строя вышка твоего оператора, может работать у другого. Кроме того, узнай уже сегодня о ближайших к тебе стационарных телефонах, они работают дольше без света.

Как связаться с экстренными службами во время блэкаута

В Госспецсвязи уверяют: скорая, спасатели или полиция будут принимать звонки — их телефоны на резервном питании. А вот вызвать их будет сложнее.

Как вариант: можно позвонить с ближайшего стационарного, написать сообщение родным, если пробивается хоть какая-нибудь связь, или обратиться к полицейским или военным на блокпостах. Еще один способ выйти на связь — Пункты несокрушимости.

Покрытие будет не мощное, но выйти на связь удастся. Как пример — в Херсоне уже на следующий день после освобождения мобильные операторы установили базовые станции. И в радиусе до десяти километров была связь. Однако уже сегодня, когда есть связь, договаривайся с родными о месте встречи.

Также стоит выписать уже сейчас адреса Пунктов несокрушимости, где установлены Stralink и все возможные точки доступа к связи. Все службы надеются, что длительных отключений не будет, энергетики работают, мобильные операторы закупают генераторы для базовых станций, но лучше продумать все возможные планы Б.

Ранее мы рассказывали, что делать, если исчезла связь.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!