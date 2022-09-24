Карається штрафом або обмеженням волі: чому не можна збирати дрова в лісі під час воєнного стану

Бувають ситуації, коли до лісу від дому — як рукою сягнути. А восени там без діла валяється багато повалених дерев.

Вони заважають ходити стежками і добре згодилися б на дрова. Чи можна їх збирати? І чи загрожує штраф?

Читай, чому не можна збирати дрова в лісі і в якому розмірі доведеться сплачувати штраф за вирубування дерев, у нашому матеріалі.

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Щоб взимку у домівках було тепло і затишно, українці вирішують питання з опаленням заздалегідь. Багато людей ще з літа займаються заготівлею сухих ломачок та дрів.

Звичайно, їх можна замовити, купити або вирубати самостійно. Однак з останнім варіантом можуть виникнути проблеми.

Чому не можна самостійно збирати дрова у лісі

Найдешевший та найлегший варіант, як запастися дровами на зиму — піти і назбирати їх самостійно. Однак просто так піти у ліс й напиляти собі дров в Україні заборонено.

Як зазначено в Лісовому кодексі, для збору дерев або їхніх частин при собі треба мати спеціальний документ — лісорубний квиток.

Його видають лісогосподарським підприємствам або постійним лісокористувачам. Вони мають прибирати в лісах мертву деревину.

Також лісогосподарські підприємства не можуть давати дозвіл громаді без спеціального дозволу займатися заготівлею дрів.

Такі роботи вважаються роботою з підвищеною небезпекою. За законом вони становлять реальну загрозу життю людини.

Якщо у тебе немає спеціалізованого квитка, ти можеш збирати лише кору, дрібні гілочки, хвою та листя. Тобто обмежитися збиранням лісової підстилки.

Чому не можна самостійно збирати дрова в лісі під час воєнного стану

У чотирьох статтях Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачаються покарання за завдання шкоди природі.

Ст. 64 КУпАП Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці — штраф у розмірі від 102 до 238 грн, а для посадових осіб — від 170 до 272 грн.

Варто зазначити, що якщо ти прийшов(-ла) в ліс і назбирав(-ла) гілля, яке вже впало, жодної відповідальності за цією статтею не буде.

Крім того, це стосується і поваленого дерева — його можна розпиляти й використати для опалення приватного будинку.

Ст. 65 КУпАП Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняку.

Це стосується дерев, які ще ростуть. Якщо ти вирубаєш дерево, яке росло, і забрав(-ла) собі на дрова, тобі загрожує штраф від 510 до 1020 грн, а для посадових осіб — від 2550 до 5100 грн.

Якщо впродовж року ти знову порушиш закон, то сплатиш штраф від 1020 до 1530 грн, а посадові особи — від 10 200 грн до 15 300 грн.

Ст. 65-1 КУпАП Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень.

Порушення цієї статті тягне за собою штраф від 510 грн до 680 грн. Для посадових осіб — від 1020 грн до 1530 грн.

Ст. 66 КУпАП Знищення або пошкодження підросту в лісах — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 51 грн до 102 грн, для посадових осіб — від 119 грн до 170 грн.

Чому не можна самостійно збирати й рубати дрова в лісі

Відповідно до ст. 246 Кримінального кодексу України незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу карається штрафом від 17 000 грн до 25 500 грн або обмеженням волі на строк до трьох років.

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