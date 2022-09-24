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Карається штрафом або обмеженням волі: чому не можна збирати дрова в лісі під час воєнного стану

Анна Голішевська, редакторка сайту 24 Вересня 2022, 11:00
Чому не можна збирати дрова в лісі
Фото: Unsplash

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