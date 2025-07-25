Для тебе Економія

Яблука по 80, і капуста по 100 грн: коли подешевшають овочі і м’ясо

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 25 Липня 2025, 20:00
Коли подешевшають овочі
Фото Unsplash

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