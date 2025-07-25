Яблука по 80, і капуста по 100 грн: коли подешевшають овочі і м’ясо

Ціни на продукти злетіли подекуди в рази. Держстат оприлюднив свіжі дані. За останній рік яблука подорожчали вдвічі, а капуста у 2,5 раза! Сильно додали у вартості також морква, яйця, олія, борошно і м’ясо. Загалом продуктова інфляція за рік прискорилася до понад 23%.

Це означає, що темпи зростання споживчих цін сповільнюються, а от продуктові цінники продовжують бити рекорди.

Коли подешевшають овочі і м’ясо

Економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, що відбувається із цінами на продукти в Україні і чи стане ситуація кращою найближчим часом.

Яблука стали дорожчими за кавуни й банани! Здається, вони ніколи не коштували по 80 грн за кіло. Економіст каже, що банани, на відміну від яблук, ростуть цілий рік. А яблука ж плодоносять раз у рік. І тому ціна на яблука може бути вищою.

Минулий рік за врожаєм яблук в Україні був поганим. Він сформував попит і високі ціни. Вартість формувалася у порівнянні з імпортними. Проте нині починається сезон і яблука поступово дешевшатимуть. Зараз яблука є на максимумі своєї ціни. Здешевлення відбудеться наприкінці липня — на початку серпня.

Ціна впаде на 20-25 гривень точно, але варто пам’ятати про холодну весну і заморозки, які зіпсували цвітіння дерев.

Вартість капусти економіст пояснив тим, що білокачанна капуста — довгого зберігання. Суттєве здешевшання овочів українці побачать тоді, коли розпочнеться розпал сезону, а нині він тільки почався. Борщовий набір буде за доступними цінами з серпня.

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Фахівець висловлює сподівання, що за врожаями 2025 рік має бути кращим. А тому ціни на продукти не матимуть далі такого зростання.

Є надія, що в жовтні-листопаді, порівнюючи з цінами червня, ми будемо казати: “Боже мій, як воно все подешевшало”. Так воно і буде. 2024 рік був поганим, і ми от доїли його повністю.

Експерт прогнозує, що урожай 2025 року точно буде кращим принаймні за картоплею. Ціни на кавуни та дині от-от почнуть падіння. Ситуація стрімко покращиться, коли почнуть надходити українські кавуни з Одещини, Херсонщини, Миколаївщини та інших областей.

Цьогоріч кавуни вирощують і Рівненщина, Житомирщина, Полтавщина та Київщина.

За останній рік м’ясо дорожчало у найменших темпах. Олег Пендзин ділиться, що загальний рівень доходів у населення нині невисокий, і основний акцент на продовольчих кошиках українців — дешевий сегмент продуктів. Це овочі, хліб, макарони і крупи. Високий попит у дешевому сегменті створює найбільше зростання цін, тож м’ясо і морепродукти набрали менше у вартості.

Наступного року ціни на м’ясо можуть бути приємнішими, адже Україна очікує +7,5% урожаю зерна. Кормові бази можуть здешевшати також.

А скільки коштують в Україні кавуни? Зараз саме розпочався сезон улюбленої ягоди. І чому на прилавках досі так багато імпортних кавунів, якщо є херсонські?

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