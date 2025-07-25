Яблоки по 80 и капуста по 100 грн: когда подешевеют овощи и мясо

Цены на продукты взлетели кое-где в разы. Госстат обнародовал свежие данные. За последний год яблоки подорожали вдвое, а капуста в 2,5 раза! Сильно прибавили в стоимости также морковь, яйца, масло, мука и мясо. В целом продуктовая инфляция за год ускорилась до более чем 23%.

Это означает, что темпы роста потребительских цен замедляются, а вот ценники продолжают бить рекорды.

Когда подешевеют овощи и мясо

Экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что происходит с ценами на продукты в Украине и станет ли ситуация лучше в ближайшее время.

Яблоки стали дороже арбузов и бананов! Похоже, они никогда не стоили по 80 грн за кило. Экономист говорит, что бананы, в отличие от яблок, растут круглый год. А яблоки плодоносят раз в год. И потому цена на яблоки может быть выше.

Прошлый год по урожаю яблок в Украине был плохим. Он сформировал спрос и высокие цены. Стоимость формировалась по сравнению с импортными. Но сейчас начинается сезон и яблоки будут постепенно дешеветь. Сейчас яблоки есть на максимуме своей цены. Удешевление произойдет в конце июля — начале августа.

Цена упадет на 20-25 гривен точно, но стоит помнить о холодной весне и заморозках, которые испортили цветение деревьев.

Стоимость капусты экономист объяснил тем, что белокочанная капуста — долгого хранения. Существенное удешевление овощей украинцы увидят, когда начнется разгар сезона, а сейчас он только начался. Борщевой набор будет по доступным ценам с августа.

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Специалист выражает надежду, что по урожаям 2025 год должен быть лучше. А потому цены на продукты не будут дальше иметь такого роста.

Есть надежда, что в октябре-ноябре, сравнивая с ценами июня, мы будем говорить: “Боже мой, как оно все подешевело”. Так и будет. 2024 год был плохим, и мы вот доели его полностью.

Эксперт прогнозирует, что урожай 2025 года точно будет лучше по крайней мере по картофелю. Цены на арбузы и дыни вот-вот начнут падение. Ситуация стремительно улучшится, когда начнут поступать украинские арбузы из Одесской, Херсонской, Николаевской и других областей.

В этом году арбузы выращивают и Ровенская, Житомирская, Полтавская и Киевская области.

За последний год мясо дорожало в малейших темпах. Олег Пендзин делится, что общий уровень доходов у населения сейчас невысок, и основной упор на продовольственных корзинах украинцев — дешевый сегмент продуктов. Это овощи, хлеб, макароны и крупы. Высокий спрос в дешевом сегменте создает наибольший рост цен, поэтому мясо и морепродукты набрали меньше в стоимости.

В следующем году цены на мясо могут быть более приятными, ведь Украина ожидает +7,5% урожая зерна. Кормовые базы могут подешеветь тоже.

А сколько стоят в Украине арбузы? Сейчас как раз начался сезон любимой ягоды. И почему на прилавках до сих пор так много импортных арбузов, если есть херсонские?

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