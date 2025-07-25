Для тебя Экономия

Яблоки по 80 и капуста по 100 грн: когда подешевеют овощи и мясо

Анастасия Грубрина, журналист сайта 25 июля 2025, 20:00
Когда подешевеют овощи
Фото Unsplash

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