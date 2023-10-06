Потрібно витратитися на послуги та податки. Скільки коштує переоформлення будинку в Україні 2023

Вартість будинку — ще не всі витрати, через які доведеться пройти. Адже процес оформлення нерухомості також потрібно оплачувати. У нашому матеріалі розповідаємо, скільки коштує переоформити будинок в Україні 2023.

Скільки коштує переоформити будинок в Україні 2023

Оформлювати купівлю-продаж потрібно у нотаріуса. Він може бути державним або приватним. Нотаріус має внести до реєстру майнових прав на нерухоме майно дані про правочин. Після цього сплачується податок на майно та державне мито.

Податки та мито сплачуються покупцем або діляться навпіл за домовленістю, бо законодавчо це не врегульовано. Сторони розподіляють витрати самостійно.

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Державне мито складає 1% від вартості будинку. Крім цього сплачується військовий збір 1,5% від вартості, ПДФО від продажу відрізняється залежно від ситуації. ПДФО не сплачується, якщо продаж нерухомості був один раз за звітний період, а продавець не отримував дохід з будинку і володів ним понад три роки.

1% від вартості будинку не сплачують ті, хто укладає таку угоду вперше, а також люди на квартирному обліку.

Переоформлення коштує близько 27 грн (1% від прожиткового мінімуму для працездатних громадян). До цієї суми потрібно додати роботу нотаріуса, та за потреби оцінювачів майна. Це близько 6000-6500 грн. Однак оцінка майна не завжди потрібна.

Переоформити будинок можна швидше, але платити доведеться більше:

за два робочих дні — 6700 грн (мінімальна зарплата);

за один робочий день — 13400 (дві мінімальні зарплати);

за дві години — 33500 (п’ять мінімальних зарплат).

Тож, за умов, що тобі не потрібно сплачувати ПДФО та 1% від вартості житла, переоформлення може обійтися у суму за послуги приватного нотаріуса — близько 5000 грн. Якщо потрібна оцінка майна, додавай ще тисячу гривень.

Можна зробити ще дешевше, якщо звернутися до державного нотаріуса. Остаточна ціна залежить від послуг оцінювачів, нотаріуса, ціни квартири та податків.

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