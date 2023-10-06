Нужно потратиться на услуги и налоги. Сколько стоит переоформление дома в Украине 2023

Стоимость дома — еще не все расходы, через которые придется пройти. Ведь процесс оформления недвижимости тоже нужно оплачивать. В нашем материале рассказываем, сколько стоит переоформить дом в Украине 2023.

Сколько стоит переоформить дом в Украине 2023

Оформлять куплю-продажу нужно у нотариуса. Он может быть государственным или частным. Нотариус должен внести в реестр имущественных прав на недвижимое имущество сведения о сделке. После этого уплачивается налог на имущество и государственная пошлина.

Налоги и пошлины уплачиваются покупателем или делятся пополам по договоренности, потому что это не урегулировано законодательно. Стороны распределяют расходы самостоятельно.

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Государственная пошлина составляет 1% от стоимости дома. Кроме этого уплачивается военный сбор 1,5% от стоимости, НДФЛ от продажи отличается в зависимости от ситуации. НДФЛ не уплачивается, если продажа недвижимости была один раз за отчетный период, а продавец не получал доход с дома и владел им более трех лет.

1% стоимости дома не платят те, кто заключает такое соглашение впервые, а также люди на квартирном учете.

Переоформление стоит около 27 грн (1% прожиточного минимума для трудоспособных граждан). К этой сумме нужно добавить работу нотариуса и при необходимости оценщиков имущества. Это около 6000–6500 грн. Однако оценка имущества нужна не всегда.

Переоформить дом можно быстрее, но платить придется больше:

за два рабочих дня — 6700 грн (минимальная зарплата);

за один рабочий день — 13400 (две минимальные зарплаты);

за два часа — 33500 (пять минимальных зарплат).

Поэтому при условии, что тебе не нужно платить НДФЛ и 1% от стоимости жилья, переоформление может обойтись в сумму за услуги частного нотариуса — около 5000 грн. Если нужна оценка имущества, прибавляй еще тысячу гривен.

Можно сделать еще дешевле, если обратиться к государственному нотариусу. Окончательная цена зависит от оценщиков, нотариуса, цены квартиры и налогов.

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