Грошова допомога не лише для переміщених осіб: хто отримає кошти від держави?

Життя під час війни в країні непросте. Багато людей втратило роботу, годувальників, бізнес. Тому держава піклується про тих, хто опинився у скрутному становищі.

Ще в березні Міністерство економіки почало виплачувати кошти для підтримки внутрішньо переміщених осіб на території України.

Сума щомісячних виплат сягала 2000 грн для дорослих і 3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю. До кінця квітня таку допомогу отримали вже 3,6 млн українців.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Та в Україні є багато інших категорій, котрим необхідна допомога від держави. Тому на таку програму виділили додаткові 2 млд грн.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що було запущено проекти допомоги громадянам, які найбільше постраждали від війни.

Ці проекти реалізують за підтримки ООН, Червоного Хреста, ЮНІСЕФ та Міжнародної організації з міграції.

17 квітня на засіданні Кабінету Міністрів було затверджено рішення розширити перелік груп людей, які потребують допомоги від держави.

Тож грошова допомога тепер розрахована не тільки на ВПО.

Хто може отримати грошову допомогу?

Окрім внутрішньопереміщених осіб, на 2200–2500 грн щомісячної державної допомоги зможуть розраховувати:

люди з деокупованих територій; люди з населених пунктів, які перебувають у зоні активних бойових дій; громадяни, які перебувають на тимчасово окупованій території.

Як оформити грошову допомогу?

Наша держава давно спростила оформлення усіх державних процедур за допомогою єдиного державного порталу Дія.

Оформити допомогу можна за посиланням на електронну інформаційну платформу єДопомога, натиснувши на пункт Грошова допомога від держави та обравши пункт, який підходить саме тобі.

Ще один варіант — за допомогою застосунку Дія. Якщо ж є бажання виконати процедуру офлайн, треба звернутися у ЦНАП або органи соцзахисту населення.

Нагадаємо, що ООН запустила окрему програму підтримки для тих українців, хто вимушено виїхав із рідного дому. Як отримати гроші від ООН, ми детально пояснили в нашому матеріалі.