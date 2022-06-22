Грошова допомога від Європейського суду з прав людини: хто та як може отримати

Українцям продовжують допомагати у всьому світі, адже ми зазнали як моральних, так і матеріальних збитків. Громадяни нашої країни, які постраждали від російської агресії, можуть отримати компенсацію від Європейського суду з прав людини у розмірі від €5000 до €30 000, про це повідомляє Мінцифра.
Щоб отримати допомогу від Європейського суду з прав людини, треба подати до нього заяву протягом чотирьох місяців від моменту, коли людина постраждала від російської агресії. Проте це треба зробити не пізніше ніж до 16 січня 2023 року.
Електронну заяву для формування заяви до Європейського суду з прав людини реалізовано швейцарсько-українською Програмою EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та Українською Гельсінською спілкою з прав людини.
Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно. Термін розгляду заяви може становити від одного року.
Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно. Термін розгляду заяви може становити від одного року.
Якщо у тебе виникли питання щодо отримання допомоги, звернися до громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у твоєму місті.
Українцям допомагають різні фонди й організації. Раніше ми розповідали, як оформити грошову допомогу від UNICEF для багатодітних родин.
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