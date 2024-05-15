На прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо скоїли замах — нападника затримано

15 травня у прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо вистрелили після засідання уряду. Це трапилося у місті Гандлова. Наразі відомо, що Фіцо доправлений до лікарні у Банській Бистриці.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо був поранений під час замаху — що відомо

Як повідомляє словацьке видання Denník N, постріли у Гандлові пролунали перед Будинком культури, де відбувалося засідання уряду. Прем’єр вийшов до людей.

Репортер видання Даніель Вражда не бачив інциденту, але був поблизу і почув кілька пострілів. Потім він побачив, як охоронці підняли прем’єра з землі, посадили в машину і повезли.

За словами свідків, які були на місці події, Фіцо підійшов до людей, які його вітали, і тоді пролунали кілька пострілів. Потім прем’єр Словаччини впав на землю.

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Як повідомляє видання spravy.pravda.sk, Роберт Фіцо дістав поранення в живіт і груди. Перед тим, як вистрелити, нападник закричав: “Робо, йди сюди!”.

Ймовірного нападника вже затримали поліцейські. Припускають, що це пенсіонер із Левиць. Телеканал Joj. Markíza повідомляє про 71-річного чоловіка, який стріляв з короткоствольного пістолета. Деякі словацькі медіа пишуть, що в Роберта Фіцо стріляв Юрай Чинтула, відомий в Словаччині письменник.

За інформацією словацьких медіа, стан Роберта Фіцо важкий, але його життю нічого не загрожує. Стверджується, що в Фіцо влучили від двох до трьох куль. За повідомленнями очевидців, було здійснено до п’яти пострілів.

Поліція оточила територію, будинок культури евакуювали. Про безпеку інших членів уряду подбала охорона. Після стрілянини з місця події евакуювали трьох міністрів.

Як відреагували на інцидент міжнародні лідери

На стрілянину вже відреагувала президентка Словаччини Зузана Чапутова:

Я рішуче засуджую сьогоднішній брутальний і безрозсудний напад на прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Я шокована. Я бажаю Роберто Фіцо багато сил у цей критичний момент, щоб оговтатися після нападу.

А віце-спікер парламенту Любош Блага заявив, що засідання Національної ради Словаччини призупинено на невизначений термін через поранення, яких зазнав Роберт Фіцо.

Президент України Володимир Зеленський засудив напад на прем’єра:

— Напад на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо жахливий. Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера. Потрібно докласти всіх зусиль, щоб насильство не стало нормою в будь-якій країні, формі чи сфері. Ми щиро сподіваємося, що Роберт Фіцо швидко одужає, і висловлюємо нашу солідарність із народом Словаччини.

Висловилась і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн:

— Я рішуче засуджую підлі напади на прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Таким актам насильства немає місця в нашому суспільстві, вони підривають демократію, наше найцінніше спільне благо. Мої думки — з прем’єр-міністром Фіцо та його родиною.

Раніше ми розповідали, що, попри проросійські погляди Фіцо, у Словаччині продовжили захист українських біженців до 2025 року.

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