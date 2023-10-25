Жодної кулі не відправлять в Україну. У Словаччині перемогла проросійська партія — чому це недобра звістка

Спершу антиукраїнська партія, попри прогнози екзит-полів, перемогла у Словаччині. А потім її очільник Роберт Фіцо став прем’єр-міністром країни.
Тому далі розповідаємо, чим шкодить Україні те, що проросійська партія та її очільник перемогли на виборах у Словаччині.
Новий прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо є лідером проросійської партії Smer, яка нещодавно перемогла на виборах.
Раніше посадовець заявляв про “фашистів” та “нацистів” в України, критикував санкції проти РФ та закликав до переговорів. Водночас у передвиборчій кампанії Роберт Фіцо обіцяв припинити військову допомогу Україні.
Роберт Фіцо розповсюджує проросійські наративи, також вважає наївною надією деокупацію захоплених РФ українських територій, особливо Криму. Фіцо запевняє, якщо його партія увійде в уряд, Братислава більше не надсилатиме зброю та боєприпаси Україні.
Ми не відправимо в Україну жодної кулі з державних запасів, — сказав Фіцо.
Ми не відправимо в Україну жодної кулі з державних запасів, — сказав Фіцо.
Друге місце на виборах посіла партія Прогресивна Словаччина чинної президентки Зузани Чапутової з 17% підтримки. Вона прихильниця надання допомоги Україні та членства нашої країни у ЄС.
Загалом до парламенту можуть потрапити до 10 партій та блоків.
Позиція антисистемних сил ніколи не була сильнішою, ніж зараз. Росія їм допомагає, люди розчаровані минулою владою, тому все проблематично, — каже політолог Григорій Месєзніков.
Позиція антисистемних сил ніколи не була сильнішою, ніж зараз. Росія їм допомагає, люди розчаровані минулою владою, тому все проблематично, — каже політолог Григорій Месєзніков.
Словацьке суспільство найменш позитивно серед східноєвропейських країн ЄС сприймає прибуття біженців з України. На цьому і спекулює Фіцо, який повторює пропагандистські наративи Кремля, намагаючись виправдати вторгнення РФ в Україну.
Чим довше триває війна, тим більше людей знову вірять у дезінформацію. Зараз вона розгортається на повну силу, — каже аналітикиня Катаріна Клінгова.
Чим довше триває війна, тим більше людей знову вірять у дезінформацію. Зараз вона розгортається на повну силу, — каже аналітикиня Катаріна Клінгова.
Для Києва принципово зберегти дружбу з Братиславою. Виникнення ще одного, разом з угорським, уряду, скептично налаштованого щодо надання воєнної допомоги в Україні та її членства в НАТО, ускладнить завдання українській владі.
Під час передвиборчої кампанії Фіцо заявив таке:
— Західні ЗМІ відкрито говорять про те, що у лавах української армії є фашисти. Візьмемо полк Азов, це явно фашистський полк. Знаєте, що кажуть у Словаччині? Що бандерівці та інші, хто там воюють, це вуличні хулігани на задвірках суспільства.
У промові він заявив, що українці в армії нібито коять страшні речі, а його шокує те, що перед ними “розстеляють червоні килими”.
Після початку повномасштабної війни Словаччина активно надавала допомогу Україні, вона є важливою логістичною складовою постачання західної допомоги.
Раніше ми розповідали, чому у Молдові закривають центри для біженців.
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