Жодної кулі не відправлять в Україну. У Словаччині перемогла проросійська партія — чому це недобра звістка

Спершу антиукраїнська партія, попри прогнози екзит-полів, перемогла у Словаччині. А потім її очільник Роберт Фіцо став прем’єр-міністром країни.

Тому далі розповідаємо, чим шкодить Україні те, що проросійська партія та її очільник перемогли на виборах у Словаччині.

Прем’єром Словаччини став Роберт Фіцо

Новий прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо є лідером проросійської партії Smer, яка нещодавно перемогла на виборах.

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Раніше посадовець заявляв про “фашистів” та “нацистів” в України, критикував санкції проти РФ та закликав до переговорів. Водночас у передвиборчій кампанії Роберт Фіцо обіцяв припинити військову допомогу Україні.

На виборах у Словаччині перемогла антиукраїнська партія: що відомо

Роберт Фіцо розповсюджує проросійські наративи, також вважає наївною надією деокупацію захоплених РФ українських територій, особливо Криму. Фіцо запевняє, якщо його партія увійде в уряд, Братислава більше не надсилатиме зброю та боєприпаси Україні.

Ми не відправимо в Україну жодної кулі з державних запасів, — сказав Фіцо.

Друге місце на виборах посіла партія Прогресивна Словаччина чинної президентки Зузани Чапутової з 17% підтримки. Вона прихильниця надання допомоги Україні та членства нашої країни у ЄС.

Загалом до парламенту можуть потрапити до 10 партій та блоків.

Позиція антисистемних сил ніколи не була сильнішою, ніж зараз. Росія їм допомагає, люди розчаровані минулою владою, тому все проблематично, — каже політолог Григорій Месєзніков.

Словацьке суспільство найменш позитивно серед східноєвропейських країн ЄС сприймає прибуття біженців з України. На цьому і спекулює Фіцо, який повторює пропагандистські наративи Кремля, намагаючись виправдати вторгнення РФ в Україну.

Чим довше триває війна, тим більше людей знову вірять у дезінформацію. Зараз вона розгортається на повну силу, — каже аналітикиня Катаріна Клінгова.

Для Києва принципово зберегти дружбу з Братиславою. Виникнення ще одного, разом з угорським, уряду, скептично налаштованого щодо надання воєнної допомоги в Україні та її членства в НАТО, ускладнить завдання українській владі.

Під час передвиборчої кампанії Фіцо заявив таке:

— Західні ЗМІ відкрито говорять про те, що у лавах української армії є фашисти. Візьмемо полк Азов, це явно фашистський полк. Знаєте, що кажуть у Словаччині? Що бандерівці та інші, хто там воюють, це вуличні хулігани на задвірках суспільства.

У промові він заявив, що українці в армії нібито коять страшні речі, а його шокує те, що перед ними “розстеляють червоні килими”.

Після початку повномасштабної війни Словаччина активно надавала допомогу Україні, вона є важливою логістичною складовою постачання західної допомоги.

Раніше ми розповідали, чому у Молдові закривають центри для біженців.

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