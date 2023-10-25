Ни одной пули не отправят в Украину. В Словакии победила пророссийская партия — почему это не к добру

Сначала антиукраинская партия, несмотря на прогнозы экзит-поллов, победила в Словакии. А затем ее глава Роберт Фицо стал премьер-министром страны.

Потому дальше рассказываем, чем вредит Украине то, что пророссийская партия и ее руководитель победили на выборах в Словакии.

Премьером Словакии стал Роберт Фицо

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо является лидером пророссийской партии Smer, недавно победившей на выборах.

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Ранее чиновник заявлял о “фашистах” и “нацистах” в Украине, критиковал санкции против РФ и призывал к переговорам. В то же время в предвыборной кампании Роберт Фицо обещал прекратить военную помощь Украине.

На выборах в Словакии победила антиукраинская партия: что известно

Роберт Фицо распространяет пророссийские нарративы, также считает наивной надеждой деоккупацию захваченных РФ украинских территорий, особенно Крыма. Фицо уверяет, что если его партия войдет в правительство, Братислава больше не будет отправлять оружие и боеприпасы Украине.

Мы не отправим в Украину ни одного пуля из государственных запасов, — сказал Фицо.

На втором месте после выборов оказалась партия Прогрессивная Словакия нынешнего президента Зузаны Чапутовой с 17%. Она сторонница предоставления помощи Украине и членства нашей страны в ЕС. Всего в парламент могут попасть десять партий и блоков.

Позиция антисистемных сил никогда не была сильнее, чем сейчас. Россия им помогает, люди разочарованы прошлой властью, поэтому все проблематично, — говорит политолог Григорий Месезников.

Словацкое общество наименее положительно среди восточноевропейских стран воспринимает пребывание беженцев из Украины. На этом и спекулирует Фицо, который повторяет пропагандистские нарративы Кремля, пытаясь оправдать вторжение РФ в Украину.

Чем дольше идет война, тем больше людей снова верят в дезинформацию. Сейчас она разворачивается на полную силу, — говорит аналитик Катарина Клингова.

Для Киева важно сохранить дружбу с Братиславой. Появление еще одного, вместе с венгерским, правительства, скептически настроенного в вопросах оказания военной помощи Украине и ее членства в НАТО, усложнит задачу украинским властям.

Во время предвыборной кампании Фицо заявил следующее:

— Западные СМИ открыто говорят, что в рядах украинской армии есть фашисты. Возьмем полк Азов, это очевидно фашистский полк. Знаете, что говорят в Словакии? Что бандеровцы и другие воюющие там это уличные хулиганы на задворках общества.

Во время речи он заявил также, что украинцы в армии якобы творят страшные вещи, а его шокирует то, что перед ними “расстилают красные ковры”.

После начала полномасштабной войны Словакия активно оказывала помощь Украине, она является важной логистической составляющей снабжения западной помощи.

Раньше мы рассказывали, почему в Молдове закрывают центры для беженцев.

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