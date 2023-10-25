Ни одной пули не отправят в Украину. В Словакии победила пророссийская партия — почему это не к добру

Сначала антиукраинская партия, несмотря на прогнозы экзит-поллов, победила в Словакии. А затем ее глава Роберт Фицо стал премьер-министром страны.
Потому дальше рассказываем, чем вредит Украине то, что пророссийская партия и ее руководитель победили на выборах в Словакии.
Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо является лидером пророссийской партии Smer, недавно победившей на выборах.
Ранее чиновник заявлял о “фашистах” и “нацистах” в Украине, критиковал санкции против РФ и призывал к переговорам. В то же время в предвыборной кампании Роберт Фицо обещал прекратить военную помощь Украине.
Роберт Фицо распространяет пророссийские нарративы, также считает наивной надеждой деоккупацию захваченных РФ украинских территорий, особенно Крыма. Фицо уверяет, что если его партия войдет в правительство, Братислава больше не будет отправлять оружие и боеприпасы Украине.
Мы не отправим в Украину ни одного пуля из государственных запасов, — сказал Фицо.
Мы не отправим в Украину ни одного пуля из государственных запасов, — сказал Фицо.
На втором месте после выборов оказалась партия Прогрессивная Словакия нынешнего президента Зузаны Чапутовой с 17%. Она сторонница предоставления помощи Украине и членства нашей страны в ЕС. Всего в парламент могут попасть десять партий и блоков.
Позиция антисистемных сил никогда не была сильнее, чем сейчас. Россия им помогает, люди разочарованы прошлой властью, поэтому все проблематично, — говорит политолог Григорий Месезников.
Позиция антисистемных сил никогда не была сильнее, чем сейчас. Россия им помогает, люди разочарованы прошлой властью, поэтому все проблематично, — говорит политолог Григорий Месезников.
Словацкое общество наименее положительно среди восточноевропейских стран воспринимает пребывание беженцев из Украины. На этом и спекулирует Фицо, который повторяет пропагандистские нарративы Кремля, пытаясь оправдать вторжение РФ в Украину.
Чем дольше идет война, тем больше людей снова верят в дезинформацию. Сейчас она разворачивается на полную силу, — говорит аналитик Катарина Клингова.
Чем дольше идет война, тем больше людей снова верят в дезинформацию. Сейчас она разворачивается на полную силу, — говорит аналитик Катарина Клингова.
Для Киева важно сохранить дружбу с Братиславой. Появление еще одного, вместе с венгерским, правительства, скептически настроенного в вопросах оказания военной помощи Украине и ее членства в НАТО, усложнит задачу украинским властям.
Во время предвыборной кампании Фицо заявил следующее:
— Западные СМИ открыто говорят, что в рядах украинской армии есть фашисты. Возьмем полк Азов, это очевидно фашистский полк. Знаете, что говорят в Словакии? Что бандеровцы и другие воюющие там это уличные хулиганы на задворках общества.
Во время речи он заявил также, что украинцы в армии якобы творят страшные вещи, а его шокирует то, что перед ними “расстилают красные ковры”.
После начала полномасштабной войны Словакия активно оказывала помощь Украине, она является важной логистической составляющей снабжения западной помощи.
Раньше мы рассказывали, почему в Молдове закрывают центры для беженцев.
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