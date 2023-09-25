Вместе — до победы Украины! Эмоциональная речь Джастина Трюдо о войне и объемах помощи

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с мощной речью в Торонто на встрече с украинцами, живущими в Канаде. Канадский лидер заверил, что помощь Украине будет длиться до победы в войне с РФ, а также рассказал о рисках, которые угрожают канадцам в случае победы страны-агрессорки.

Эмоциональная речь Джастина Трюдо об Украине и новой помощи Канады

— Канадцы знают, что это вопрос о правильном и неправильном. Канадцы знают, что да, это очень трудно для Украины — противостоять российской агрессии.

И давайте будем откровенны — это трудно для демократических стран мира, которые поддерживают своих граждан, инвестируют в будущее и соперничают с непростой экономикой по всему миру, чтобы продвинуться как Канада, — начал речь Джастин Трюдо.

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— Мы передали $9 млрд в помощь Украине, и будем продолжать это делать.

Потому что цена, которая лежит на канадцах, на наших жизнях, на нашем мире, будет гораздо выше, если Путин выиграет эту войну.

Джастин Трюдо призвал бороться каждый день, чтобы Украина наконец победила в войне.

Эмоциональная речь Джастина Трюдо: видео

Кроме того, результатом рабочего визита Владимира Зеленского в Канаду стали обновленное Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой, а также Меморандум о сотрудничестве касательно строительства гидроэлектростанций в Украине.

Канада приобретет для Украины средства ПВО на сумму около €23 млн. Страна обещает ввести новые санкции против России. Владимир Зеленский поблагодарил канадцев за постоянную поддержку.

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