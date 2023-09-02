Интерес к украинской политике вырос невероятно: как студенты в мире начали изучать деятельность нашей страны

В западном научном мире впервые появился профессор украинской политики. Ее зовут Ольга Онух. Она исследовательница украинской политики, политологии, автор книги Эффект Зеленского, которая вышла на английском языке.

Профессор сравнительной и украинской политологии Манчестерского университета Ольга Онух рассказала Вадиму Карпьяку в телемарафоне Єдині новини о преподавании украинской политологии в Манчестерском университете. Она подчеркнула, что за границей начали активно интересоваться Украиной.

Интерес к украинской политике за границей

Онух отметила, что есть люди, которые занимаются украинской политикой, но это впервые, когда формально появился такой титул — профессор украинской политики.

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Это важное историческое событие, я невероятно горда, что в нашем университете это сделали. Надеюсь, что будет гораздо больше, — сказала профессор.

Она рассказывает, что в ее университете большая кафедра политологии, и многие студенты исследуют Украину, в том числе, восемь только среди ее подопечных. Даже те, кто окончил докторантуру, исследуют Украину.

В университете будет новый курс о современной политике в Украине, есть новая программа для людей, только что закончивших докторантуру. Присоединятся новые люди, исследующие новые элементы украинской политики и российской войны в Украине. Также есть новые студенты из Украины. Интерес к украинской политике сильно вырос и продолжает расти.

Вырос невероятно. К сожалению, после самого плохого времени в истории нашей страны, но люди интересуются, в частности, молодежь. Приходят ко мне, спрашивают об украинской политике, записываются на курсы.

Сейчас уже нельзя попасть на мой новый курс, потому что многие студенты записались. Мне пишут, можно ли как-нибудь попасть на курс, потому что нет мест, но хотят узнать больше об Украине, — говорит Онух.

По ее словам, молодые люди со всего мира хотят узнать об украинской культуре, политике, обществе. И понять, что происходит сейчас в Украине, что переживает украинский народ.

Она говорит, что в Украине сейчас происходит много разных процессов. Ей, как политологу, интересны реформы, которые продолжаются во время полномасштабной войны.

Мир заинтересовался украинским, в том числе, нашим языком. Но интересуются ли украинцы изучением иностранных языков? Ранее мы рассказывали, какой процент украинцев владеет иностранными языками.

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