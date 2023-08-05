Рассказы

Плохой украинский лучше, чем хороший русский! Истории иностранцев о том, почему начали учить наш язык

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 августа 2023, 19:00
Історії іноземців, які почали вивчати українську мову

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