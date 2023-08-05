Плохой украинский лучше, чем хороший русский! Истории иностранцев о том, почему начали учить наш язык

Украинский язык — один из самых благозвучных, имеет много синонимов, эпитетов, интересных диалектов. Он интересен для изучения не только самим украинцам.

Некоторые люди за границей начали активно изучать украинский язык. Кто-то из-за того, что путешествовал, посетил Украину и понравился язык, кто-то из-за желания поддержать украинцев, кто-то из-за того, что переехал сюда жить или планирует.

Украинский язык хоть и красив, но для изучения все-таки сложен, в частности из-за склонения слов. Но упорные люди не сдаются. Несколько иностранцев рассказали для Анастасии Пои из УП.Життя, почему решили изучать украинский и как проходит процесс.

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Жаль, что не слышала о войне в Украине раньше

Первая девушка из далёких Соединенных Штатов Америки. Элисон Рочфор 29 лет, она живет вблизи Бостона в штате Массачусетс и работает редактором-фрилансером. Элисон еще ни разу не была в Украине, но на своей странице в Instagram она активно рассказывает о нашей стране и делится результатами в изучении языка.

Компания, в которой работает девушка, имеет офис в Киеве. Так что американка помогает украинцам с англоязычными текстами. Все, что из этого зарабатывает, перечисляет для ВСУ. Она признается, что, прежде всего, начала изучать украинский, потому что ей хотелось понимать обращение президента Украины Владимира Зеленского. Считает важным, уметь понимать информацию из первоисточников.

Элисон намеренна посетить Украину. Влюбили ее в себя не только Карпатские горы, но и украинские города, особенно Львов, Одесса и Киев. Их она хочет посетить.

Занятия по украинскому языку продолжаются больше года, с апреля прошлого года. Элисон акцентирует, что уже знает об Украине больше, чем любой обычный американец.

Сейчас я понимаю, почему началась российско-украинская война, и мне жаль, что я не слышала о ней в 2014 году, — признается она.

Вообще, Элисон — американка еврейского происхождения. Когда-то ее дедушка и бабушка эмигрировали в США из Беларуси и Латвии. Девушка говорит, что история еврейского народа помогает ей понимать украинцев.

Кроме уроков украинского, Элисон практикует язык с соседями, ведь они одесситы, которые переехали в Америку еще 20 лет назад.

— Тяжелее всего мне удается склонять присвоенные прилагательные и запомнить окончание в звательном падеже, порой выходит путаница. Сложно держать все правила в голове, — рассказывает американка.

Кроме этого, ей сложно даются длинные слова и те, которые имеют мягкий знак. А самое любимое слово — “перемога”.

За год изучения языка и ведения блога Элисон смогла достичь своей цели — она может смотреть обращение Зеленского без английских субтитров.

— Я знаю, что многие украинцы до сих пор общаются на русском, впрочем, мне сложно их упрекать. Я живу в безопасности и у меня есть время после работы, чтобы изучать украинский, когда не думаю о безопасности своего ребенка, например, — комментирует Элисон.

Плохой украинский лучше, чем хороший русский

Англичанин Даниэл Брумфилд уже около десяти лет живет в Украине. За это время он успел четыре года пожить в Одессе, четыре — в Киеве, а теперь уже второй — в Луцке.

Впервые он приехал в Одессу из Италии, думал, что останется всего на год, но ему очень понравилось в Украине. Мужчина открыл свою школу по изучению английского языка и занимается преподавательской деятельностью.

Признается, когда жил в Одессе изучал русский, но когда переехал в Киев начал учить украинский. Говорит, что многие люди общались именно на украинском, их было сложно понимать.

После полномасштабного вторжения в Украине общается исключительно на украинском. Начал изучение нашего языка Даниэл самостоятельно с помощью интернета. Но это оказалось не слишком эффективно. Поэтому начал смотреть украиноязычные фильмы и читать на украинском новости, а всех коллег и друзей попросил обращаться к нему исключительно на украинском. Позже с преподавательницей принялся за изучение грамматики.

Говорит, до сих пор не удается запомнить все правила.

— У меня были проблемы с буквами “ч” и “щ”. Мне было не только трудно их произнести, но и отличить. Дальше — мягкий знак, ведь в английском нет никаких смягчений. Впрочем, есть слова без всех этих букв, которые очень сложно произнести. Что касается падежей и родов, для меня это очень тяжело. Я учил, учил и учил, но я все равно не могу их запомнить.

После определенного времени кое-что уже автоматически знаю, но, я думаю, что это самое сложное явление в украинском — спряжение, — делится англичанин.

Также мужчина добавляет, что не любит, когда общаются на суржике, ведь тогда он вообще не понимает речи. Также, когда общаются люди из разных областей, их тоже сложно понять. Даниэл хочет продолжать жить в Украине, уже имеет планы, что будет делать после нашей победы, в частности, планирует посетить Крым.

— Это реально честь для меня иметь возможность жить в Украине. Я планирую здесь оставаться, потому что по ощущениям — это мой второй дом.

Если я могу разговаривать и общаться на украинском, то могу сказать, что все возможно. По-моему, плохой украинский — это лучше, чем хороший русский, — добавляет англичанин.

Мотивирует понимание, для чего это делаю

Итан Миска — музыкальный продюсер из Сан-Франциско в Калифорнии. Несколько лет он жил в Берлине и изучал немецкий. Летом 2021 года приехал в Украину, потому что хотел изучить свои корни. Более 100 лет назад его прабабушки и прадедушки приехали в США из Украины. Парень должен был оставаться в Харькове два года, но после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году уехал из Украины.

Парень признается, что тогда украинский знал плохо, на уровне названия продуктов в супермаркете или официальных вывесок. Ему показалось, что лучше изучать разговорный русский, потому что многие в Харькове говорили на нем.

Итан продолжил изучать украинский за границей. Когда российские войска захватили часть Харьковской области, его ближайшая подруга оказалась в ловушке. Итан решил создать музыкальный альбом в ее честь, чтобы как-то поддержать ее. Затем он нашел волонтерскую организацию, которая помогла девушке выехать из оккупации. Позже он с помощью других музыкантов начал записывать музыку, а средства с прибыли отправлял для организации, помогающей с эвакуацией.

Чтобы продвигать музыку, начал записывать обращения на разных языках, в том числе и на украинском.

— Украиноязычные видео делались так: я сначала писал себе текст, заучивал его, а затем только записывал. Мне трудно говорить, но я могу с уверенностью сказать, что вышел за пределы своего начального уровня “продуктового магазина”.

Когда говорю по-украински, чувствую, что выхожу за пределы своих возможностей, — рассказывает Итан.

Музыкант говорит, что в украинском языке нет слов, которые ему не нравились бы. Даже с буквой “щ”, которую ему сложно произносить.

— Мне кажется, что большинство людей просто предпочитают говорить на том языке, общаться на котором им комфортнее.

В изучении языка меня больше мотивирует понимание, для чего я это делаю. Кроме того, я всегда готов совершать ошибки во время учебы и непосредственно на практике, — говорит американец.

Ранее мы рассказывали о распространенных причинах того, почему иностранцы начали учить украинский язык.

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Главное фото: singlesonicseven / Instagram, УП.Життя, albyroch / Instagram