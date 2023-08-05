Розповіді

Погана українська краще, ніж хороша російська! Історії іноземців про те, чому почали вивчати нашу мову

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Серпня 2023, 19:00
Історії іноземців, які почали вивчати українську мову

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