Погана українська краще, ніж хороша російська! Історії іноземців про те, чому почали вивчати нашу мову

Українська мова — одна з наймилозвучніших, має багато синонімів, епітетів, цікавих діалектів. Вона є цікавою для вивчення не лише самим українцям.

Деякі люди за кордоном почали активно вивчати українську мову. Хтось через те, що подорожував, відвідав Україну і вподобав мову, хтось через бажання підтримати українців, хтось через те, що переїхав сюди жити або ж планує.

Українська мова хоч і красива, але для вивчення все-таки складна, зокрема через відмінювання слів. Але наполегливі люди не здаються. Кілька іноземців розповіли для Анастасії Пої з УП.Життя, чому вирішили вивчати українську та як проходить процес.

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Прикро, що не чула про війну в Україні раніше

Перша дівчина із далеких Сполучених Штатів Америки. Елісон Рочфор 29 років, вона живе поблизу Бостона у штаті Массачусетс та працює редакторкою-фрілансеркою. Елісон ще жодного разу не була в Україні, але на своїй сторінці в Instagram вона активно розповідає про нашу країну та ділиться результатами у вивченні мови.

Компанія, в якій працює дівчина, має офіс у Києві. Тож американка допомагає українцям з англомовними текстами. Все, що з цього заробляє, переказує для ЗСУ. Вона зізнається, що насамперед почала вивчати українську, бо їй хотілося розуміти звернення президента України Володимира Зеленського. Вважає важливим, уміти розуміти інформацію з першоджерел.

Елісон планує відвідати Україну. Закохали її в себе не лише Карпатські гори, а й українські міста, особливо Львів, Одеса та Київ. Їх вона й хоче відвідати.

Заняття з української мови тривають понад рік, з квітня минулого року. Елісон акцентує, що вже знає про Україну більше, ніж будь-який пересічний американець.

Зараз я розумію, чому почалася російсько-українська війна, й мені прикро, що я не чула про неї у 2014 році, — зізнається вона.

Взагалі, Елісон — американка єврейського походження. Колись її дідусь та бабуся емігрували до США з Білорусі та Латвії. Дівчина каже, що саме історія єврейського народу допомагає їй розуміти українців.

Крім уроків української, Елісон практикує мову з сусідами, адже вони — одесити, які переїхали до Америки ще 20 років тому.

— Найважче мені вдається відмінювати присвійні прикметники й запам’ятати закінчення у кличному відмінку, часом виходить плутанина. Складно тримати всі правила в голові, — розповідає американка.

Крім цього, їй складно вдаються довгі слова та ті, які мають м’який знак. А найулюбленіше слово — “перемога”.

За рік вивчення мови та ведення блогу, Елісон змогла досягти своєї мети — вона може дивитися звернення Зеленського без англійських субтитрів.

— Я знаю, що багато українців й досі спілкуються російською, втім мені складно їм дорікати. Я живу в безпеці й маю час після роботи для вивчення української, коли не думаю про безпеку своєї дитини, наприклад, — коментує Елісон.

Погана українська краще, ніж хороша російська

Англієць Даніел Брумфілд вже близько десяти років живе в Україні. За цей час він встиг чотири роки пожити в Одесі, чотири — в Києві, а тепер вже другий — у Луцьку.

Вперше він приїхав до Одеси з Італії, думав, що залишиться лише на рік, але йому дуже сподобалося в Україні. Чоловік відкрив свою школу з вивчення англійської та займається викладацькою діяльністю.

Зізнається, коли жив в Одесі вивчав російську, але коли переїхав до Києва почав вчити українську. Каже, що багато людей спілкувалися саме українською, їх було складно розуміти.

Після повномасштабного вторгнення в Україні спілкується виключно українською. Почав вивчення нашої мови Даніел самостійно, за допомогою інтернету. Але це виявилося не дуже ефективно. Тому почав дивитися українськомовні фільми та читати українською новини, а всіх колег і друзів попросив звертатися до нього виключно українською. Згодом з викладачкою взявся за вивчення граматики.

Каже досі не вдається запам’ятати усіх правил.

— У мене були проблеми з літерами “ч” та “щ”. Мені було не лише важко їх вимовити, а й відрізнити. Далі — м’який знак, адже в англійській немає жодних пом’якшень. Утім, є слова й без усіх цих літер, які дуже складно вимовити. Стосовно відмінків і родів, для мене це дуже тяжко. Я вивчав, вивчав і вивчав, але я все одно не можу їх запам’ятати.

Після певного часу дещо вже автоматично знаю, але, я думаю, що це найскладніше явище в українській — відмінювання, — ділиться англієць.

Також чоловік додає, що не любить, коли спілкуються суржиком, адже тоді він взагалі не розуміє мови. Також, коли спілкуються люди з різних областей, їх теж важко зрозуміти. Даніел хоче продовжувати жити в Україні, уже має плани, що робитиме після нашої перемоги, зокрема планує відвідати Крим.

— Це реально честь для мене мати можливість жити в Україні. Я планую тут залишатися, бо за відчуттями — це мій другий дім.

Якщо я можу розмовляти й спілкуватися українською, то можу сказати, що все можливо. Як на мене, погана українська — це краще ніж хороша російська, — додає англієць.

Мотивує розуміння, для чого це роблю

Ітан Міска — музичний продюсер із Сан-Франциско у Каліфорнії. Кілька років він жив у Берліні та вивчав німецьку. Влітку 2021 приїхав до України, бо хотів вивчити своє коріння. Понад 100 років тому його прабабусі та прадідусі приїхали до США з України. Хлопець мав залишатися у Харкові два роки, але після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році виїхав з України.

Хлопець зізнається, що тоді українську знав погано, на рівні назви продуктів у супермаркеті чи офіційних вивісок. Йому здалося, що краще вивчати розмовну російську, бо багато людей у Харкові говорили нею.

Ітан продовжив вивчати українську за кордоном. Коли російські війська захопили частину Харківщини, його найближча подруга опинилася у пастці. Ітан вирішив створити музичний альбом на її честь, щоб якось підтримати її. Потім він знайшов волонтерську організацію, яка допомогла дівчині виїхати з окупації. Пізніше він за допомогою інших музикантів почав записувати музику, а кошти з прибутку відправляв для організації, яка допомагає з евакуацією.

Щоб просувати музику, почав записувати звернення різними мовами, зокрема й українською.

— Українськомовні відео робились так: я спочатку писав собі текст, заучував його, а після того лише записував. Мені важко говорити, але я можу з упевненістю сказати, що вийшов за межі свого початкового рівня “продуктового магазину”.

Коли говорю українською, відчуваю, що виходжу за межі своїх можливостей, — розповідає Ітан.

Музикант каже, що в українській мові немає слів, які йому б не подобалися. Навіть з буквою “щ”, яку йому складно вимовляти.

— Мені здається, що більшість людей просто вважають за краще дотримуватися тієї мови, спілкуватися якою їм комфортніше.

У вивченні мови мене найбільше мотивує розуміння, для чого я це роблю. Крім того, я завжди готовий робити помилки під час навчання та, безпосередньо, на практиці, — говорить американець.

Раніше ми розповідали про поширені причини того, чому іноземці почали вивчати українську мову.

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Головне фото: singlesonicseven / Instagram, УП.Життя, albyroch / Instagram