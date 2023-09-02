Цікавість до української політики зросла неймовірно: як студенти у світі почали вивчати діяльність нашої країни

У західному науковому світі вперше з’явилася професорка української політики. Її звати Ольга Онух. Вона дослідниця української політики, політології, авторка книжки Ефект Зеленського, яка вийшла англійською мовою.

Тож професорка порівняльної та української політології Манчестерського університету Ольга Онух розповіла Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону Єдині новини про викладання української політології у Манчестерському університеті. Вона наголосила, що за кордоном почали активно цікавитися Україною.

Цікавість до української політики за кордоном

Онух зазначила, що є люди, які займаються українською політикою, але це вперше, коли формально з’явився такий титул — професор української політики.

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Це важлива історична подія, я неймовірно горда, що в нашому університеті це зробили. Маю надію, що буде набагато більше, — сказала професорка.

Вона розповідає, що в її університеті велика кафедра політології, й багато студентів досліджують Україну, зокрема, вісім лише серед її підопічних. Навіть ті, хто закінчив докторантуру, досліджують Україну.

В університеті буде новий курс про сучасну політику в Україні, є нова програма для людей, які щойно закінчили докторантуру. Долучатимуться нові люди, які досліджують нові елементи української політики та російської війни в Україні. Також є нові студенти з України. Цікавість до української політики сильно зросла і зростає надалі.

Зросла неймовірно. На жаль, після найгіршого часу в історії нашої країни, але люди цікавляться, зокрема молодь. Приходять до мене, питають про українську політику, записуються на курси.

Зараз вже немає як потрапити на мій новий курс, бо багато студентів записалося. Мені пишуть, чи можна якось потрапити на курс, бо немає місць, але хочуть дізнатися більше про Україну, — каже Онух.

За її словами, молоді люди з усього світу хочуть дізнатися про українську культуру, політику, суспільство. І зрозуміти, що відбувається тепер в Україні, що переживає український народ.

Вона каже, що в Україні зараз відбувається багато різних процесів. Їй, як політологині, цікаві реформи, які продовжуються під час повномасштабної війни.

Світ зацікавився українським, зокрема, нашою мовою. А чи цікавляться українці вивченням іноземних мов? Раніше ми розповідали, який відсоток українців володіє іноземними мовами.

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