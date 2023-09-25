Разом — до перемоги України! Емоційна промова Джастіна Трюдо про війну та обсяги допомоги

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив з потужною промовою у Торонто на зустрічі з українцями, які живуть у Канаді. Канадський лідер запевнив, що допомога Україні буде тривати до перемоги у війні з РФ, а також розповів про ризики, які загрожуватимуть канадцям у разі перемоги країни-агресорки.

Емоційна промова Джастіна Трюдо про Україну та нова допомога Канади

— Канадці знають, що це питання про правильне та неправильне. Канадці знають, що так, це неймовірно важко для України — протистояти російській агресії.

І давайте будемо відвертими — це важко для демократичних країн світу, що підтримують своїх громадян, інвестують у майбутнє і змагаються з непростою економікою по всьому світу, аби просунутися як Канада, — розпочав промову Джастін Трюдо.

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— Ми надали $9 млрд на допомогу Україні, і будемо продовжувати це робити.

Тому що ціна, яка лежить на канадцях, на наших життях, на нашому світі, буде набагато більшою, якщо Путін виграє цю війну.

Джастін Трюдо закликав до боротьби щодня, аби Україна врешті перемогла у війні.

Емоційна промова Джастіна Трюдо: відео

Крім цього, результатом робочого візиту Володимира Зеленського до Канади стали оновлена Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою, а також Меморандум про співпрацю в будівництві гідроелектростанцій в Україні.

Канада придбає для України засоби ППО на суму близько €23 млн. Країна обіцяє запровадити нові санкції проти Росії. Володимир Зеленський подякував канадцям за постійну підтримку.

Раніше ми розповідали, як студенти у світі почали вивчати діяльність нашої країни.

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