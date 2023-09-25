Світ

Разом — до перемоги України! Емоційна промова Джастіна Трюдо про війну та обсяги допомоги

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 25 Вересня 2023, 11:00
Емоційна промова про Україну Джастіна Трюдо та нова допомога Канади

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