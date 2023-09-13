Мир

Привыкли к гостиничным условиям и выплатам. Центры для беженцев в Молдове будут закрывать — куда пойдут украинцы

Анастасия Грубрина, редактор сайта 13 сентября 2023, 10:00

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