Привыкли к гостиничным условиям и выплатам. Центры для беженцев в Молдове будут закрывать — куда пойдут украинцы

В здании бывшего кинотеатра в Кишиневе расположен один из центров размещения украинских беженцев. Его скоро реорганизуют, как и все остальные. Временные убежища принимают все меньшее количество людей. Читай, закрывают ли центры для беженцев в Молдове и где искать убежище.

Центры для беженцев в Молдове будут закрывать: куда отправят украинцев

Журналисты DW показали, как живут беженцы из Украины в Молдове. Сейчас они имеют доступ к юристу, психологу и медику. Здесь есть все необходимое, включая трехразовое питание. Людям обещают предоставить лучшие условия, ведь помещение кинотеатра не совсем комфортное.

Продолжать работу центр для беженцев не может, ведь количество жителей уменьшилось, а содержание стало дорогим. На свет и отопление всего здания ради 6-7 комнат будут уходить тысячи леев.

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Беженцам предложат оплату жилья от государства при условии, если оно не будет дороже €275. Мать троих детей, которая приехала из Одессы, Елена уже получила такую возможность.

Квартира очень хорошая, домашняя, уютная. Нам будет хорошо. Также поступило предложение работать, буду волонтером для украинцев, — рассказывает Елена.

Из 140 центров, открытых в Молдове в начале полномасштабной войны, сейчас работают 52. Треть из них заполнены частично. 2500 человек, живущие в центрах, будут проконсультированы по поводу жилья и новых условий. Таким образом, хотят интегрировать украинцев в общество.

Мы очень долго держали их в центрах, у них появилась зависимость. Они привыкли к питанию, жилью, помощи, имеют гостиничные условия и получают финансовую помощь, — говорит госсекретарь министерства труда и соцзащиты Молдовы Василий Кушка.

В случае полностью трудоспособных людей это недопустимо, люди должны устроиться на работу и быть полезными. Помощь в трудоустройстве обещают власти. На территории Молдовы остаются более 80 тыс. украинских беженцев, ежемесячно получающих материальную помощь.

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