Восстановить красоту и собственную жизнь: как делают бесплатные пластические операции пострадавшим от войны

Восстановить красоту, которую отняла война. Такое дело начала команда благотворительной инициативы Врятуй Красу.
Врачи проекта бесплатно помогают украинцам и украинкам, которые пострадали от ракетных обстрелов или получили ранения на фронте.
Инициатива полностью покрывает расходы по консультациям, обследованиям, операциям и послеоперационным процедурам. И даже несмотря на такие, казалось бы отличные условия, желающих единицы.
Как рассказывает медицинский координатор проекта Евгений Шагов, слышит отговорки от людей, что это невозможно, да еще и бесплатно. Ведь многие считают, что пластическая хирургия стоит огромных денег, поэтому где-то есть неправда. Однако это не так.
В клинике уверяют, что помогут всем, кто в этом нуждается. Ведь война еще продолжается и на самом деле скольким украинцам понадобятся подобные операции, даже представить сложно.
Ранее мы рассказывали, как врачи в Днепре провели уникальную операцию украинскому бойцу.
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