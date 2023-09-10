Восстановить красоту и собственную жизнь: как делают бесплатные пластические операции пострадавшим от войны

Восстановить красоту, которую отняла война. Такое дело начала команда благотворительной инициативы Врятуй Красу.

Врачи проекта бесплатно помогают украинцам и украинкам, которые пострадали от ракетных обстрелов или получили ранения на фронте.

Инициатива полностью покрывает расходы по консультациям, обследованиям, операциям и послеоперационным процедурам. И даже несмотря на такие, казалось бы отличные условия, желающих единицы.

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Как рассказывает медицинский координатор проекта Евгений Шагов, слышит отговорки от людей, что это невозможно, да еще и бесплатно. Ведь многие считают, что пластическая хирургия стоит огромных денег, поэтому где-то есть неправда. Однако это не так.

В клинике уверяют, что помогут всем, кто в этом нуждается. Ведь война еще продолжается и на самом деле скольким украинцам понадобятся подобные операции, даже представить сложно.

Ранее мы рассказывали, как врачи в Днепре провели уникальную операцию украинскому бойцу.

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