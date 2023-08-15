Технология восстановления для военных и гражданских. Что такое эндопротезирование — врач подробно о замене сустава

Сколько крови пациент теряет во время эндопротезирования? Как выбрать самый лучший эндопротез? Такая технология операций набирает популярность среди военных и гражданских, поэтому хирург-ортопед, онкоортопед Александр Галузинский ответил на все вопросы, которые волнуют людей.

Эндопротезирование: самое важное о замене сустава

Военный ВСУ Сергей Миндера как раз ожидает такую операцию. Его ранили во время АТО в 2016 году, повредили нижнюю конечность. Мужчину готовят к операции, а врач рассказывает подробнее о случае:

Сложность в том, что Сергею уже дважды оперировали коленный сустав другие врачи, но хорошего результата им не удалось достичь — коленный сустав все эти годы не стабильный, больной имеет ограниченность в движениях.

Поэтому технология эндопротезирования коленного сустава поможет Сергею правильно двигаться и не чувствовать боли. Операция длилась более трех часов, прошла успешно. Теперь есть надежда, что военный сможет свободно двигаться после реабилитации.

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Операция для Сергея была бесплатной, врачи сотрудничают с фондом Центр спасения жизни. Александр Галузинский говорит, за время полномасштабной войны хирурги и ортопеды постоянно овладевают новыми методиками.

Например, начало широко применяться эндопротезирование с индивидуальными 3D печатными имплантами, изготовленными в Украине, — рассказывает хирург-ортопед.

Украинские условия сейчас таковы, что некоторые из оперативных вмешательств по корректировке больших дефектов были впервые выполнены в нашей стране. Команда врачей проводит и остеоинтегративное протезирование, во время которого протез имплантируется в остаточную кость.

С обучением помогал шведский доктор Рикард Бранемарк. Следующим шагом станет бионическая остеоинтеграция. Однако основной сложностью эндопротезирования военных являются инфекции.

Такие травмы часто инфицированы. Речь идет о пулевом или осколково-взрывном повреждении сустава, сначала мы всегда боремся с инфекцией.

Это риск нагноения протеза, пользоваться им полноценно помешают и поврежденные мышцы и сухожилия. Поэтому бойцам нужно пройти качественное обследование, чтобы подобрать наилучший вариант лечения и реабилитации.

Как происходит эндопротезирование и реабилитация

Технология эндопротезирования (замены поврежденного сустава на искусственный) сейчас приобретает популярность не только среди военных, но и гражданских. Изготавливаются протезы из керамики, металла и полиэтилена. Их комбинируют и подбирают пациентам индивидуально.

Техника операций развилась настолько, что кровопотери минимизированы.

15 лет назад операции длились по пять часов, и пациенты теряли до 800 мл крови. Но сегодня операции длятся 30-60 минут, и все манипуляции происходят через аккуратный разрез. Максимальные кровопотери могут быть 200-350 мл, — говорит Александр Галузинский.

Во время операции используют проводниковую анестезию — местное обезболивание. Реабилитация длится от трех — четырех недель до трех месяцев. На ее длительность влияют состояние организма пациента, возраст и сложность оперативного вмешательства.

Для ведущих ортопедических центров это достаточно рутинное оперативное вмешательство, говорит врач. Потому бояться такой процедуры не следует. Пациенты хорошо переносят операцию, а затем проходят быстрое восстановление.

Эндопротезирование позволяет избавиться от боли, полноценно сгибать коленный сустав, и выровнять деформацию, возникшую вследствие заболевания.

Раньше мы рассказывали о современной методике остеоинтеграции в Украине.

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