Технологія відновлення для військових та цивільних. Що таке ендопротезування — лікар детально про заміну суглоба

Скільки крові пацієнт втрачає під час ендопротезування? Як вибрати найкращий ендопротез? Така технологія операцій набуває популярності серед військових та цивільних, тож хірург-ортопед, онкоортопед Олександр Галузинський відповів на всі питання, що часто хвилюють людей.

Ендопротезування: найважливіше про заміну суглоба

Військовий ЗСУ Сергій Миндера саме очікує на таку операцію. Його поранили під час АТО у 2016 році, пошкодили нижню кінцівку. Чоловіка готують до операції, а лікар розповідає детальніше про випадок:

Складність у тому, що Сергію вже двічі оперували колінний суглоб інші лікарі, але гарного результату їм не вдалося досягти — колінний суглоб усі ці роки не є стабільним, хворий має обмеженість у рухах.

Тому технологія ендопротезування колінного суглоба допоможе Сергію правильно рухатися та не відчувати болю. Операція тривала понад три години, пройшла успішно. Тепер є надія, що військовий зможе вільно рухатися після реабілітації.

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Операція для Сергія була безкоштовною, лікарі співпрацюють із фондом Центр спасіння життя. Олександр Галузинський каже, за час повномасштабної війни хірурги та ортопеди постійно опановують нові методики.

Наприклад, почало широко застосовуватися ендопротезування з індивідуальними 3D друкованими імплантами, що виготовлені в Україні, — розповідає хірург-ортопед.

Українські умови нині такі, що деякі з оперативних втручань із корегування великих дефектів були вперше виконані в нашій країні. Команда лікарів проводить і остеоінтегративне протезування, під час якого протез імплантується в залишкову кістку.

З навчанням допомагав шведський професор Рікард Бранемарк. А наступним кроком стане біонічна остеоінтеграція. Однак основною складністю ендопротезування військових є інфекції.

Такі травми часто є інфікованими. Ідеться про кульове або уламково-вибухове ушкодження суглоба, спочатку ми завжди боремося з інфекцією.

Це є ризиком нагноєння протеза, користуватися ним повноцінно заважають і пошкоджені м’язи та сухожилля. Тому бійцям потрібно пройти якісне обстеження, аби підібрати найкращий варіант лікування та реабілітації.

Як відбувається ендопротезування та реабілітація

Технологія ендопротезування (заміни пошкодженого суглоба на штучний) зараз набуває популярності не тільки серед військових, а й цивільних. Виготовляються протези з кераміки, металу та поліетилену. Їх комбінують та підбирають індивідуально.

Техніка операцій розвинулася настільки, що крововтрати мінімізовані.

15 років тому операції тривали по п’ять годин і пацієнти втрачали до 800 мл крові. Але сьогодні операція триває 30-60 хвилин і всі маніпуляції відбуваються через акуратний розріз. Максимальні крововтрати можуть бути 200-350 мл, — каже Олександр Галузинський.

Під час операції використовують провідникову анестезію, тобто місцеве знеболення. Реабілітація триває від трьох – чотирьох тижнів до трьох місяців. На її тривалість впливають стан організму пацієнта, вік та складність оперативного втручання.

Для провідних ортопедичних центрів це доволі рутинне оперативне втручання, каже лікар. Тому боятися такої процедури не слід. Пацієнти добре переносять операцію, а потім проходять швидке відновлення.

Ендопротезування дає можливість позбутися болю, повноцінно згинати колінний суглоб, і вирівняти деформацію, яка виникла внаслідок захворювання.

Раніше ми розповідали про сучасну методику остеоінтеграції в Україні.

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