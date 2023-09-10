Відновити вроду та власне життя: як роблять безкоштовні пластичні операції постраждалим від війни

Відновити вроду, яку забрала війна. Таку справу започаткувала команда благодійної ініціативи Врятуй Красу.

Лікарі проекту безоплатно допомагають українцям та українкам, які постраждали від ракетних обстрілів чи зазнали поранень на фронті.

Ініціатива повністю покриває витрати на консультації, обстеження, операції та післяопераційні процедури. Та навіть попри такі, здавалося б чудові умови, охочих одиниці.

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Як розповідає медичний координатор проекту Євген Шагов, чує відмовки від людей, що це неможливо та ще й безкоштовно. Адже багато хто вважає, що пластична хірургія коштує величезних грошей, тож десь є неправда. Однак це не так.

У клініці запевняють, що допоможуть усім, хто цього потребує. Адже війна ще триває та скільком українцям насправді знадобляться подібні операції, навіть уявити важко.

Також раніше ми розповідали, як лікарі у Дніпрі провели унікальну операцію українському бійцю.

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