Звикли до готельних умов і виплат. Центри біженців у Молдові закриватимуть — куди підуть українці

У будівлі колишнього кінотеатру в Кишиневі розташований один із центрів для розміщення українських біженців. Його скоро реорганізують, як і всі інші. Тимчасові притулки приймають усе меншу кількість людей. Читай, чи закривають центри для біженців у Молдові та де шукати прихистку.

Центри біженців у Молдові будуть закривати: куди відправлять українців

Журналісти DW показали, як живуть біженці з України у Молдові. Нині вони мають доступ до юриста, психолога та медика. Тут є все необхідне, включно з триразовим харчуванням. Людям обіцяють надати кращі умови, адже приміщення кінотеатру не зовсім комфортне.

Продовжувати роботу центр для біженців не може, адже кількість мешканців зменшилася, а утримання стало дорогим. На світло та опалення усієї будівлі заради 6-7 кімнат йтимуть тисячі леїв.

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Біженцям запропонують оплату житла від держави за умови, якщо воно не буде дорожчим за €275. Мати трьох дітей, яка приїхала з Одеси, Олена уже отримала таку можливість.

Квартира дуже хороша, домашня, затишна. Нам там буде добре. Також надійшла пропозиція працювати, буду волонтеркою для українців, — розповідає біженка Олена.

Зі 140 центрів, що були відкриті у Молдові на початку повномасштабної війни, зараз працюють 52. Третина з них заповнені частково. 2500 людей, що живуть у центрах, будуть проконсультовані щодо житла та нових умов. Таким чином хочуть інтегрувати українців у суспільство.

Ми дуже довго тримали їх у центрах, у них з’явилася залежність. Вони звикли до харчування, житла, допомоги, мають готельні умови та отримують фінансову допомогу, — каже держсекретар міністерства праці та соцзахисту Молдови Василь Кушка.

У випадку повністю працездатних людей — це неприпустимо, люди мають влаштуватися на роботу та бути корисними. Допомогу у працевлаштуванні обіцяє влада. На території Молдови залишаються понад 80 тис. українських біженців, які щомісяця отримують матеріальну допомогу.

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