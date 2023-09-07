Довгострокове проживання та розвиток: унікальний центр для ВПО з інвалідністю у Дніпрі

Центр для довгострокового проживання переселенців з інвалідністю відкрили у Дніпрі. Це перший такий прихисток в області.

Жити люди тут можуть до п’яти років. Сплачують лише комунальні послуги. У центрі люди можуть отримувати нові знання та навички — тут відкриті різноманітні коворкінги.

Є певні умови, щоб люди тут знаходилися: вони повинні проходити медичне обстеження, повинні навчатися або працевлаштовуватися.

Ми надаємо їм партнерські програми або для відкриття свого власного бізнесу, або навчання, щоб за ці п’ять років вони могли відновитись, — розповідає керівник БФ Відновлення України Ілля Одинцов.

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На реалізацію такого масштабного проекту у благодійників пішов рік.

Багато українців були вимушені покинути свої рідні міста, адже їх знищили росіяни. Утім навіть на нових місцях вони відновлюють свою діяльність та працюють, щоб підтримувати Україну.

Раніше ми розповідали історію Микити Леуцького, який пройшов пекло Маріуполя та відновив свою діяльність у Дніпрі.

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