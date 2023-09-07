Долгосрочное проживание и развитие: уникальный центр для ВПЛ с инвалидностью в Днепре

Центр для долгосрочного проживания переселенцев с инвалидностью был открыт в Днепре. Это первое такое убежище в области.

Жить здесь люди могут до пяти лет. Оплачивают только коммунальные услуги. В центре люди могут получать новые знания и навыки — здесь открыты всевозможные коворкинги.

Есть определенные условия, чтобы люди находились здесь: они должны проходить медицинское обследование, должны учиться или трудоустраиваться.

Мы предоставляем им партнерские программы или для открытия своего собственного бизнеса, или для обучения, чтобы за эти пять лет они могли восстановиться, — рассказывает руководитель БФ Восстановление Украины Илья Одинцов.

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На реализацию такого масштабного проекта у благотворителей ушел год.

Многие украинцы были вынуждены покинуть свои родные города, ведь их уничтожили россияне. Однако даже на новых местах они возобновляют свою деятельность и работают, чтобы поддерживать Украину.

Ранее мы рассказывали историю Никиты Леуцкого, который прошел ад Мариуполя и возобновил свою деятельность в Днепре.

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