На премьер-министра Словакии Роберта Фицо покушались — нападающий задержан

15 мая в премьер-министра Словакии Роберта Фицо выстрелели после заседания правительства. Это произошло в городе Гандлова. Пока известно, что Фицо доставлен в больницу в Банской Быстрице.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен во время покушения — что известно

Как сообщает словацкое издание Denník N, выстрелы в Гандлове прозвучали перед Домом культуры, где проходило заседание правительства. Премьер вышел к людям.

Репортер издания Даниэль Вражда не видел инцидента, но находился поблизости и услышал несколько выстрелов. Затем он увидел, как охранники подняли премьера с земли, посадили в машину и увезли.

По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, Фицо подошел к приветствующим его людям, и тогда прозвучали несколько выстрелов. Затем премьер Словакии упал на землю.

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Как сообщает издание spravy.pravda.sk, Роберт Фицо получил ранения в живот и грудь. Перед выстрелом нападающий закричал: “Робо, иди сюда!”.

Предполагаемого нападавшего уже задержали полицейские. Это, вероятно, был пенсионер из Левиц. Телеканал Joj. Markíza сообщает о 71-летнем мужчине, который стрелял из короткоствольного пистолета. Некоторые словацкие медиа пишут, что в Роберта Фицо стрелял Юрай Чинтула, известный в Словакии писатель.

По информации словацких медиа, состояние Роберта Фицо тяжелое, но его жизни ничего не угрожает. Утверждается, что в Фицо попали от двух до трех пуль. По сообщениям очевидцев, было произведено до пяти выстрелов.

Полиция оцепила территорию, дом культуры эвакуировали. О безопасности других членов правительства позаботилась охрана. После стрельбы с места происшествия были эвакуированы три министра.

Как отреагировали на инцидент международные лидеры

На стрельбу уже отреагировала президент Словакии Зузана Чапутова:

Я решительно осуждаю сегодняшнее грубое и безрассудное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Я в шоке. Я желаю Роберто Фицо много сил в этот критический момент, чтобы прийти в себя после нападения.

А вице-спикер парламента Любош Блага заявил, что заседание Национального совета Словакии приостановлено на неопределенный срок из-за ранений, которые получил Роберт Фицо.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил нападение на премьера:

— Нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо ужасно. Мы решительно осуждаем этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера. Нужно приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой в любой стране, форме или сфере. Мы искренне надеемся, что Роберт Фицо быстро поправится и выражаем нашу солидарность с народом Словакии.

Высказалась и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен:

— Я решительно осуждаю подлые нападения на премьер-министра Роберта Фицо. Таким актам насилия нет места в нашем обществе, они подрывают демократию, наше самое ценное общее благо. Мои — мысли с премьер-министром Фицо и его семьей.

Ранее мы рассказывали, что, несмотря на пророссийские взгляды Фицо, в Словакии продлили защиту украинских беженцев до 2025 года.

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