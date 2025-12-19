Для тебе Новини

Відродження Амазонії та повернення лосося: головні еко-перемоги 2025 року

Юлія Хоменко, редакторка сайту 19 Грудня 2025, 18:00 3 хв.
Як змінився стан екології у 2025 році
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь