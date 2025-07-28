BRIEF: ультиматум Трампа і голод в Газі — головні новини дня

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш у кілька скролів дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за понеділок, 28 липня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 28 липня

Вперше Україна офіційно відзначає День пам’яті загиблих у полоні. Саме цього дня, три роки тому, росіяни скоїли теракт у виправній колонії в Оленівці на Донеччині. Внаслідок цього загинули 53 українські полонені з Азовсталі, ще 130 дістали поранення.

РФ обстріляла Дарницький район Києва. Ударною хвилею пошкоджено багатоповерхівку, пʼять осіб отримали осколкові поранення, серед них дворічна дівчинка.

СБУ затримала агента білоруського КДБ, який шпигував на північному прикордонні України. 24-річного шпигуна затримали на Волині. Ним виявився місцевий безробітний, який шукав легкі заробітки на Telegram-каналах.

Від початку повномасштабного вторгнення загалом повернули з полону 5 857 людей, повідомив президент Володимир Зеленський. Поза обмінами повернулися додому ще 555 людей.

Україна вперше розпочала імпорт газ з Азербайджану через Трансбалканський коридор, повідомили в Нафтогазі. Відбулася перше тестове постачання азербайджанського газу маршрутом Болгарія — Румунія — Україна.

В Миколаєві протягом двох днів буде відсутнє водопостачання у зв’язку з виконанням робіт по заміні насосного обладнання в інфраструктурі водомереж міста. Відключення відбудеться 29 липня з 08:00 по 20:00 30 липня.

Міжнародні новини сьогодні, 28 липня

Таїланд та Камбоджа домовилися про негайне та безумовне припинення вогню. Перемирʼя вступить у дію опівночі за місцевим часом.

Російська авіакомпанія Аерофлот скасувала близько 50 рейсів через збій у роботі інформаційних систем. Відповідальність за кібератаку взяли на себе хакери з України Silent Crow і Кіберпартизани BY (Білорусь). Вони зазначили, що готували атаку впродовж року.

Президент США Дональд Трамп заявив, що дуже розчарований Путіним, тож планує скоротити 50-денний термін для досягнення мирної угоди. З 28 липня він встановлює термін 10-12 днів для припинення вогню.

У Литві повідомили про БпЛА невідомого типу, який залетів у повітряний простір з боку Білорусі. Міністерка оборони Довіле Шакалієне припустила, що він міг залетіти внаслідок впливу українських засобів радіоелектронної боротьби.

Тим часом в секторі Газа через блокаду Ізраїля посилюється голод. Внаслідок недоїдання вже загинуло понад 130 осіб. Що відбувається у Газі та як реагує Ізраїль — зібрали актуальну інформацію.

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