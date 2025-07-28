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BRIEF: ультиматум Трампа і голод в Газі — головні новини дня

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 28 Липня 2025, 18:00
BRIEF: ультиматум Трампа і голод в Газі — головні новини дня
Фото Getty Images, ДСНС/Facebook, Pexels

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