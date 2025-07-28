BRIEF: ультиматум Трампа и голод в Газе — главные новости дня

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь в несколько скролов узнать, что произошло в Украине и мире.

Важные новости Украины и мира в понедельник, 28 июля, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 28 июля

Впервые Украина официально отмечает День памяти погибших в плену. Именно в этот день, три года назад, россияне совершили теракт в исправительной колонии в Еленовке Донецкой области. В результате погибли 53 украинских пленных из Азовстали, еще 130 получили ранения.

РФ обстреляла Дарницкий район Киева. Ударной волной повреждена многоэтажка, пять человек получили осколочные ранения, среди них двухлетняя девочка.

СБУ задержала агента белорусского КГБ, который шпионил на северной границе Украины. 24-летний шпион был задержан на Волыни. Им оказался местный безработный, искавший легкие заработки на Telegram-каналах.

С начала полномасштабного вторжения в общей сложности вернули из плена 5 857 человек, сообщил президент Владимир Зеленский. Вне обменов вернулись домой еще 555 человек.

Украина впервые начала импортировать газ из Азербайджана через Трансбалканский коридор, сообщили в Нафтогазе. Состоялись первые тестовые поставки азербайджанского газа по маршруту Болгария — Румыния — Украина.

В Николаеве в течение двух дней отсутствует водоснабжение в связи с выполнением работ по замене насосного оборудования в инфраструктуре водосетей города. Отключение состоится 29 июля с 08:00 до 20:00 30 июля.

Международные новости сегодня, 28 июля

Таиланд и Камбоджа договорились о немедленном прекращении огня. Перемирие вступит в действие в полночь по местному времени.

Российская авиакомпания Аэрофлот отменила около 50 рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. Ответственность за кибератаку взяли на себя хакеры из Украины Silent Crow и Киберпартизаны BY (Беларусь). Они отметили, что готовили атаку в течение года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень разочарован Путиным, поэтому планирует сократить 50-дневный срок для достижения мирного соглашения. С 28 июля он устанавливает срок 10-12 дней для прекращения огня.

В Литве сообщили о БПЛА неизвестного типа, который залетел в воздушное пространство со стороны Белоруссии. Министр обороны Довиле Шакалиене предположила, что он мог залететь в результате влияния украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Тем временем в секторе Газа из-за блокады Израиля усиливается голод. В результате недоедания уже погибли более 130 человек. Что происходит в Газе и как реагирует Израиль — собрали актуальную информацию.

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