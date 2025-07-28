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BRIEF: ультиматум Трампа и голод в Газе — главные новости дня

Ирина Танасийчук, журналист сайта 28 июля 2025, 18:00
BRIEF: ультиматум Трампа и голод в Газе — главные новости дня
Фото Getty Images, ГСЧС/Facebook, Pexels

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